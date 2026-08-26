„Pentru mine a fost o adevărată bucurie tot ceea ce am reușit să construim împreună la PRO TV. Am avut privilegiul de a lucra alături de o echipă extraordinară și doresc să le mulțumesc tuturor pentru încredere și pentru colaborarea excepțională de-a lungul acestor ani. Sunt mândru că am reușit să consolidăm PRO TV și să dezvoltăm VOYO, transformându-le în branduri puternice, și sunt convins că telespectatorii, utilizatorii platformei și partenerii noștri vor continua să se bucure de producții la cele mai înalte standarde de calitate. Pentru mine începe acum un nou capitol, în care cu siguranță voi valorifica tot ceea ce am acumulat la nivel de experiență în calitate de CEO al PRO TV”, a spus Cesnavicius.

De origine lituaniană, Aleksandras Cesnavicius (51 de ani) a preluat conducerea PRO TV pe 1 decembrie 2013, având deja la acea dată o experiență de peste un deceniu în industria media internațională. Înainte de a veni la București, el condusese cea mai mare companie online din Lituania și lucrase pentru grupuri de talie mondială precum MTG și RTL, ocupând poziții de top în televiziuni din Ungaria, Cehia, Slovenia și Lituania.

Numirea sa din 2013 a declanșat o reconfigurare masivă în interiorul companiei, fiind urmată de plecarea unor nume de referință cu o experiență solidă în grup, printre care producătoarele Ruxandra Ion și Mona Segall, directorul de vânzări Zoe Vasilescu sau fostul director executiv, Anca Budinschi.

Plecarea lui Cesnavicius vine la scurt timp după ce acesta se arăta extrem de optimist în privința viitorului postului. Într-un interviu acordat recent pentru Libertatea, discutând despre direcția companiei, acesta sublinia că principala provocare rămâne adaptarea la tehnologie și consolidarea poziției de cel mai important producător de conținut local. Cesnavicius afirma atunci cu încredere că televiziunea va reuși să își mențină leadershipul pe piață, concluzionând că viitorul sună bine.

Christian Anting este noul CEO al Pro Tv

Începând cu 1 septembrie, Christian Anting va prelua funcția de CEO al PRO TV și va conduce compania în următoarea etapă a dezvoltării sale.

Cutremur la Pro TV: Aleksandras Cesnavicius pleacă după 13 ani la conducere. Cine este noul șef al postului și ce alte plecări majore urmează

Christian Anting are peste 25 de ani de experiență internațională în industria media, în domenii precum televiziune, streaming și afaceri digitale. Cel mai recent a ocupat funcția de membru al Consiliului de Administrație al TV3 Group în țările baltice, după ce, timp de șapte ani, a fost CEO al grupului. Anterior, a petrecut opt ani în cadrul TVN Group din Polonia, unde responsabilitățile sale au inclus coordonarea transformării digitale a grupului și a activităților OTT. La începutul carierei, a ocupat funcții de conducere în cadrul SBS Broadcasting, C More Entertainment, KirchGroup și Premiere, companie cunoscută astăzi sub numele de Sky Deutschland.

Sam Barnett, CEO al CME Group, îi mulțumește lui Aleksandras Cesnavicius pentru contribuția sa la PRO TV și îi urează bun venit lui Christian în cadrul Grupului: „Aleksandras a avut o contribuție remarcabilă la dezvoltarea PRO TV de-a lungul celor aproape 13 ani. Sub conducerea sa, compania și-a consolidat poziția de lider pe piața media din România și a obținut în mod constant rezultate solide într-o industrie aflată într-o continuă schimbare. Doresc să îi mulțumesc lui Aleksandras pentru leadership, implicare și pentru toată contribuția sa adusă PRO TV și CME. Mă bucur foarte mult că vom continua să beneficiem de experiența sa, întrucât va rămâne alături de CME și va lucra la noi proiecte strategice.

În același timp, mă bucur să îi urez bun venit lui Christian la PRO TV și CME. El aduce o vastă experiență internațională din industria media, o înțelegere aprofundată a peisajului media din Europa Centrală și de Est și un parcurs solid în conducerea companiilor prin procese de transformare și creștere. Sunt convins că Christian, împreună cu echipa excepțională a PRO TV, va continua să construiască pe fundația solidă deja existentă și va conduce cu succes compania în următorul capitol”, a declarat Sam Barnett, CEO al CME.

Schimbarea de la nivelul conducerii nu este un eveniment izolat, ci face parte dintr-o serie de plecări la nivel înalt înregistrate în ultimele zile. Pro TV a anunțat recent și retragerea lui Antonii Mangov, directorul de programe al postului din ultimii șapte ani. Responsabil de strategia de conținut a grupului, Mangov a decis să renunțe la funcție din motive personale și pentru a se dedica unor noi proiecte profesionale, începând cu luna noiembrie.

Surse din piața media indică faptul că șirul modificărilor din eșalonul superior de management ar putea continua. În poziții delicate s-ar afla și Amir Mor Hanson, directorul de producție al Pro TV din 2019, dar și Vlad Stănilescu, Digital Director numit recent, în iulie 2024.

Amir Mor Hanson este un producător israelian de 42 de ani care s-a alăturat echipei din București după ce a realizat emisiuni de succes precum „The Voice” sau „Masterchef” în Israel și a lucrat la sediul central al CME din Praga. La rândul său, Vlad Stănilescu s-a ocupat în ultimele luni de dezvoltarea platformei Voyo, definită ca una dintre prioritățile strategice de creștere ale grupului media pe piața din România.

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