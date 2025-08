Celebra cântăreață de muzică populară a ajuns în SUA la fiica ei, Cătălina, la începutul acestei veri, însă recent a fost nevoită să se adăpostească într-un buncăr, deoarece o tornadă amenința zona în care se afla Saveta Bogdan.

Saveta Bogdan, speriată de o tornadă

„A fost o tornadă foarte mare aici, la noi, lângă Chicago, și am coborât în buncăr. Ei au buncăre din astea. Am coborât acolo și am stat două ore. Se auzea un sunet așa, foarte puternic. Eram acasă, aici, la fata mea. M-a sunat ginerele să-mi zică să mă duc repede în buncăr, că vine o tornadă mare. Am coborât imediat, nu aveam ce să fac. M-am speriat foarte tare, a sunat și sirena. Lumea știe că, atunci când sună sirena, trebuie să se adăpostească. A venit așa, ca un vâjâit”, a spus Saveta Bogdan pentru SpyNews.

Potrivit celor spuse de către artistă, în momentul în care a sunat sirena și a coborât în buncăr, Saveta Bogdan se afla singură în casă, deoarece fiica ei și soțul acesteia se aflau la muncă.

„Am coborât pe trepte, mi-a zis să nu aprind lumina, să stau cu ea închisă. Am stat acolo două ore, până a trecut tot. M-am speriat. După, am văzut că s-a mai liniștit și am urcat și eu în casă. Am stat singură, că copiii erau la serviciu. Fiica mea era de gardă la spital, ginerele meu e manager la o fabrică de electrocasnice”, a mai afirmat artista pentru sursa citată.

Artistei îi este frică să se întoarcă în România

În urmă cu mai bine de o lună, după ce a ajuns în SUA la fiica ei, Saveta Bogdan afirma că îi este frică să se mai urce în avioane și să se întoarcă în România, din cauză că a văzut la televizor că în ultima perioadă s-au prăbușit foarte multe aeronave.

Mai mult decât atât, celebra cântăreață de muzică populară dezvăluia că și în Statele Unite ale Americii s-au scumpit foarte mult produsele.

