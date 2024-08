Ce au în comun un pensionar morocănos, un familist convins, doi burlaci (semiconvinși), două studente pline de viață și un maestru Shaolin urban care trăiește cu mama? Aflăm împreună, toamna aceasta, în noul serial Scara B, la PRO TV.

Scara B este o superproducție de comedie care explorează viața cotidiană a vecinilor dintr-un bloc, din București. Cu fiecare episod, serialul va deschide ușile locatarilor și le va prezenta celor de acasă interacțiunile și situațiile celor care locuiesc în aceeași clădire. Într-o manieră comică, dar cu situații emoționante, Scara B va oferi o perspectivă de ansamblu asupra diversității oamenilor și a impactului pe care îl au acțiunile zilnice asupra fiecăruia.

„Așa cum știți, în ultimii ani ne-am focusat pe creșterea producțiilor de ficțiune, iar fiecare a fost un succes demonstrat prin cifrele de audiență. De aceea pot spune, încă de pe acum, că telespectatorii vor fi încântați de noua comedie, Scara B, care aduce un umor aparte, personaje bine conturate, care sunt interpretate de către actori consacrați și iubiți de public. Este o distribuție impresionantă care are în spate cea mai potrivită echipă de producție”, a declarat Antonii Mangov, Programming Director.

În spatele conceptului Scara B stă chiar producătorul serialului fenomen „Las Fierbinți”, care povestește că această nouă comedie vine în urma unui studiu aprofundat al unor personaje reale: „După aproape 15 ani, am creat un nou microunivers împreună cu doi tineri talentați scriitori și actori: Dan Rădulescu și Bogdan Cotleț. De această dată, acțiunea se mută în inima orașului, într-o scară de bloc din București. Probabil veți avea tendința să-l comparați cu Las Fierbinți, dar vă recomand să nu o faceți pentru că vă asigur că are o cu totul altă structură și ritm. Comedia se dezvoltă pe parcursul celor 13 episoade, odată cu descoperirea tuturor personajelor, se îmbogățește și prinde mai multe nuanțe, analizând din multe unghiuri situații si caractere diferite. Sunt convins că, episod după episod, o să descoperiți o nouă lume pe care v-o prezentăm după un studiu aprofundat al unor personaje absolut reale. Am pus mult suflet alături de acest cast absolut senzațional, vă promitem că nu veți regreta!”, a declarat Dragoș Buliga.

Dan Rădulescu și Bogdan Cotleț sunt scenariștii Scara B, iar cei doi actori fac parte și din distribuția serialului.

„Pentru mine, lucrul la Scara B a însemnat o dublă provocare: pe de o parte, a însemnat debutul meu în televiziune ca scenarist, pe de altă parte, a fost pentru prima dată când am și jucat într-o producție scrisă (și) de mine. Pe cât de fascinant este să vezi cum o echipă super profi (mulțumim, Dragos) materializează într-un timp record niște povești pe care tu le-ai imaginat doar pe o foaie de hârtie, pe atât de mult te obligă asta să nu dezamăgești ca povestitor așteptările tuturor, ceea ce reprezintă și obiectivul principal pe care ni l-am propus față de publicul nostru din toamnă: să nu îl dezamăgim :)”, a spus Dan Rădulescu.

„E un pas destul de mare de la a face glume pe terasă, până la a le așeza, structurat, pe o hârtie, parte dintr-o poveste. Am mai scris scenarii până acum, dar numai de sketch-uri, și după munca la „Scara B” am ajuns la concluzia că, totuși, un episod de serial nu e pur și simplu un sketch mai lung. Norocul meu e că cei cu care am pus umărul la serialul ăsta – în primul rând Dragoș și Dan ca prim-plantatori ai sămânței – împreună cu restul castului și toate departamentele uber-profi, au avut mai multă încredere în mine decât am eu. Și ca actor, dacă mi se pare prost scenariul, de data asta știu, în sfârșit, pe cine să-njur. Pe Dan. Ce, credeați că o să zic de mine? Iar tu, dragă spectatorule, dacă-ți vor plăcea bufonii, să poftești și-n altă seară. Adică săptămânal, la serialul nostru, la „Scara B”, nu altă seară în care e altceva”, a spus Bogdan Cotleț.

Cu o combinație de umor, personaje bine conturate și situații în care te poți regăsi, Scara B promite să fie o comedie savuroasă care va aduce zâmbete și căldură în inimile telespectatorilor.

