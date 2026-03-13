Pe 11 martie a avut loc Gala Doctorului Digital, eveniment care a reunit peste 500 de invitați de elită, printre care medici, lideri din sistemul de sănătate și decidenți din industrie. Profitând de prezența lor, am stat de vorbă cu doamna doctor Ina Petrescu, premiată la rândul ei pentru curajul de a ieși din sala de operații pentru a demonta mituri pe Instagram.

„Este un premiu inedit și este un premiu care mă binedispune, pentru că este într-adevăr o recunoaștere simbolică a efortului pe care îl depunem, să spunem, extra job. Este foarte important și am conștientizat destul de repede această importanță a social media în viața noastră. Așa cum spuneam și la Gală, am început prin a conștientiza prezența programului de reconstrucție mamară în țara noastră, atunci când a pornit, în 2014, și am oferit informații pacientelor care își doreau să afle cât mai multe lucruri și mai cu seamă doreau să afle despre prezența unui astfel de program în țara noastră. Mi-am dat seama de rolul benefic al social media atunci. Ușor, ușor am crescut lucrurile și mi-am dat seama că oamenii așteaptă mai mult”, ne-a declarat doamna doctor Ina Petrescu imediat după ce a fost desemnată câștigătoarea categoriei „Chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă” în cadrul Galei Doctorului Digital.

Astfel am aflat că în 2026, preferințele româncelor în materie de intervenții estetice s-a schimbat, asta datorându-se în mare parte și medicilor, care au explicat în mediul online, prin consultații gratuite, că ce este prea mult strică. „Dacă la început am postat mai mult rezultate, am început apoi să educăm, să oferim informație, dar mai ales să educăm și gustul oamenilor. Pentru că de la noi pornesc toate lucrurile astea: de a pune frână exagerărilor, de a arăta calea către natural și sănătos. Cele mai multe întrebări se referă la sâni, în continuare, pentru că este normal să existe. Mă bucură că oamenii sunt receptivi și activi în relația cu noi. Simțim că sunt aproape. Sunt persoane care mă cunosc de pe Instagram sau de pe Facebook și vin la cabinet și îmi spun că în realitate sunt într-un fel și pe social media sunt altfel. Le spun că eu nu folosesc filtre sau ceva, că ar fi și absurd, dar vin la cabinet cunoscându-mă deja și ăsta este un lucru foarte important pentru că s-a trecut cumva de acea barieră medic-pacient. Cel mai mai important lucru pentru noi în relația cu pacientul e să avem încredere. Iar încrederea asta o cultivăm și de aici, din social media: oferind informații corecte, spunând lucrurilor pe nume”, a mai explicat pentru Libertatea dr. Ina Petrescu, medic primar Chirugie Plastică, Estetică și Microchirurgie Reconstructivă.

Schimbare majoră în chirurgia estetică din România

Este mai mult decât vizibil faptul că, în ultima perioadă, s-a renunțat la operațiile exagerate. Atât la nivelul feței, cât și al corpului. Vedem din ce în ce mai rar busturi proeminent, buze care au un volum nefiresc sau posterior care nu avantajează în niciun fel. Româncele au început să mizeze pe naturalețe și să ceară medicilor esteticieni doar să le contureze trăsăturile, nu să le schimbe fizionomia. „Sunt ferm convinsă că și femeile au simțit lucrul acesta pentru că a fost cumva un val al exagerărilor: să am cei mai mari sâni, buze mari, dar ați văzut și voi că o parte dintre vedete au renunțat la volumele alea și au revenit la normalitate. Un volum mare întotdeauna o să strice sânii. Generația actuală, tinerele de 20 și un pic de ani, îmi cer să le operez cât mai discret, aleg implanturi anatomice. Ele îmi cer deja. Faptul că nu vor proteze de 500 cc mă bucură la maximum. Deci este clar că publicul a devenit mai educat. A fi educat înseamnă că deja trăim într-o societate un pic mai bine. Nu mai suntem porniți către exagerări”, ne-a mai explicat specialistul.

De aceea se explică și motivul pentru care implanturile mamare au fost detronate de un alt gen de intervenție estetică. Se pune în continuare accentul pe un bust frumos, însă femeile nu mai vor augumentare mamară, ci optează pentru mastopexie. Ne-a confirmat chiar doamna doctor atunci când am întrebat-o dacă augumentarea mamară ocupă primul loc în topul operațiilor estetice.

„Să știi că nu. Este mastopexia. Liftingul sânilor cu implant sau fără implant. De ce? Sunt multe femei tinere care au născut, iar după alăptare și naștere li s-au modificat sânii și își doresc să-și recapete poziția și forma naturală a sânilor. Ca o recompensă după naștere. Această intervenție este cea mai solicitată, iar la nivelul feței este blefaroplastia, mai ales la pleoapele superioare”, a punctat dr. Ina Petrescu, medic primar Chirugie Plastică, Estetică și Microchirurgie Reconstructivă.

Video/Foto: Robert Nițoi/Vlad Chirea