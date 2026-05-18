Bugetul licitației a fost estimat inițial la 27,99 milioane de lei, fără TVA, iar la procedură a participat și Intelli Technologies.

Contractul care promite să blocheze hackerii pentru a nu ajunge să fure date din buletinele electronice românilor are o durată de 150 de zile, timp în care toate serviciile necesare vor fi implementate.

Separat, compania a câștigat o licitație pentru dezvoltarea unui chatbot bazat pe inteligență artificială, în vederea automatizării comunicării cu românii.

Proiectul, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), se ridică la 10,16 milioane de lei fără TVA.

Fondată în 2011, Dendrio Innovations a înregistrat afaceri de aproape 95 milioane de lei în 2024. Firma este deținută integral de Dendrio Solutions, controlată de Bittnet Systems, companie listată la Bursa de Valori București.

