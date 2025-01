„Mulțumesc, Sala Palatului București, pentru că ai bătut în ritmul inimilor noastre. Vă iubesc. Sunt fără cuvinte. Mulțumesc întregii echipe care a fost la super înălțime”, scria Paula Seling pe internet la câteva ore după ce a cântat pe scena Sălii Palatului.

Cum s-a pregătit pentru concerte

După concertul din București și după ce sărbătorile de iarnă au trecut, Libertatea a stat de vorbă cu Paula Seling, care a dezvăluit că s-a simțit foarte bine după ce a cântat la Sala Palatului.

Pe lângă informațiile despre cariera ei, îndrăgita artistă ne-a vorbit și despre viața ei privată și planurile de viitor.

Libertatea: Cum te simți după ce ai avut primul tău concert la Sala Palatului?

Paula Seling: Senzația este similară cu stările trăite după un examen greu sau după concursul Eurovision. Am muncit enorm, am pus la punct împreună cu echipa toate detaliile și, în același timp, am călătorit mult în cadrului turneelor european și național, unde am cântat zi de zi cu grijă, să nu epuizez corzile vocale, pentru a putea susține cu emoție și implicare toate concertele din turneu și de la Sala Palatului.

Concertul a ieșit perfect. Emoție, dăruire, surpriză… Și sunt recunoscătoare fiecărui participant implicat în partea de organizare și creativitate.

Recomandări Politica în vremurile când aveau drept de vot doar românii alfabetizați. Cum încerca PSD-ul de la 1914 să-și mobilizeze alegătorii din Banat

Pe lângă fani, și foarte multe vedete te-au susținut și te-au încurajat. Ce mesaj ai pentru toată lumea?

E adevărat, am avut alături prieteni din domeniu care mi-au transmis susținerea lor cu dăruire si dragoste. Nu pot să evidențiez pe cineva anume, căci toți au fost atât de drăguți. Însă pot să spun că nu mă așteptam la atâta susținere. Mulțumesc din toată inima tuturor.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Fiica ta s-a aflat alături de tine la Sala Palatului?

Da, a fost foarte impresionată, ca și părinții și prietenii, de altfel. A fost ceva cu totul deosebit, și-a propus să fie inovator, cu mesajul puternic evidențiat de a urmări visurile pentru că, dacă există voință, există puterea și calea de a face orice.

Ce a primit fiica ta de la Moș Crăciun? Știu că în trecut a spus că vrea un frate sau o surioară… O vom vedea pe Paula Seling din nou soție și pentru a doua oară mamă?

Elena a crescut mult, înțelege lucrurile și, pe lângă câteva lucruri pe care și le -a dorit, vrea să fim bine cu toții.

Recomandări „Mâna nevăzută a lui Dumnezeu” și votul irațional. De ce „suveranismul” agravează problemele pe care pretinde că le rezolvă

Lucrurile acestea nu se pot afirma și planifica așa. Dacă Dumnezeu are în plan asta, vor fi. Momentan mă bucur de viață și de oamenii dragi din jurul meu, cărora le datorez fericirea.

Unde și-a petrecut sărbătorile

Ce ai făcut de Crăciun și de Revelion și cum a fost anul 2024 pentru tine?

De Crăciun am fost acasă, la părinți. Și de Revelion, pentru prima dată, tot acasă. Acasă în confort, liniște și relaxare. Și după un an atât de plin, după un turneu atât de greu, e binevenită liniștea.

2024 a fost minunat. Am realizat atât de multe lucruri încât am sentimentul că timpul a trecut cel mai plin, mai eficient. Sunt fericită că am reușit să dau mai departe darurile ce mi le-a trimis Dumnezeu.

Cum vezi anul 2025 pentru tine?

2025 va fi și mai plin. Plănuim un nou concert la Sala Palatului, turnee, piese noi, colaborări inedite și multă bucurie de a face lucruri frumoase.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News