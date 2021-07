Sebastian Chitoșcă a mâncat din gunoaie la „Survivor România”. „De prin anumite tomberoane”

„Da, am extras ceva mâncare de prin anumite tomberoane, dar sincer nu mi se părea că furam. Era foarte mare foamea și dacă vedeai orice colț de pâine pe jos, undeva în cort, o luai fără să te vadă nimeni și o băgai în gură.

Nu mai contează de cât timp era acolo. Practic, am extras mâncare din locuri din care nu aveam voie, dar nu vă gândiți că mâncare multă, ce mai prindeam și eu pe acolo”, a mărturisit Sebastian, pe YouTube.

Și Culiță Sterp a făcut un gest neașteptat la „Survivor România”. „N-am crezut că o să mănânc din gunoaie”, a spus el acum ceva timp.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

În același clip, Sebastian a povestit și despre relația cu Zanni, câștigătorul „Survivor România” 2021. El are numai cuvinte de laudă la adresa acestuia.

„Când am ajuns la Survivor, logica mea a fost să îi cunosc pe toți. În mare parte, toți concurenții aveau ceva cu Jador. Bine, nu aveau toți tupeu să îi zică în față, decât Zanni și Cosmin.

Despre Zanni am avut o părere foarte bună dinainte. Mi-a plăcut foarte mult de el. Am avut o părere foarte bună. Este o persoană foarte deșteaptă, foarte deschisă și sinceră. S-a pliat perfect pe stilul meu. Am avut o părere bună de la început”, a mai declarat acesta.

Citeşte şi:

Evoluția pandemiei COVID: România încă are una dintre cele mai mici rate de infectare din UE, dar cazurile încep să crească

Nicio zi fără o plângere a primarului Băluță contra presei: miercuri Tolontan e la tribunal, joi merge ca martor la DNA

Decizia luată de judecători în cazul unui educator acuzat de viol într-un centru de plasament: „Dacă victima nu s-a împotrivit, înseamnă că a acceptat”

PARTENERI - GSP.RO Alt scandal la Jocurile Olimpice! De ce îi acuză cea mai titrată înotătoare pe organizatori! Ce i-ar fi cerut

Playtech.ro Ce a îndrăznit să spună Fulgy despre Anamaria Prodan. Fiul Clejanilor a ÎNNEBUNIT după ce a văzut o poză cu impresara pe Instagram

Observatornews.ro Şi-a pierdut job-ul de 120.000 de dolari pe an, după ce a ejaculat pe mai multe femei la festivaluri în Australia. "Când m-am întors, se încheia la şliţ"

HOROSCOP Horoscop 21 iulie 2021. Leii sunt foarte dinamici, dar poate puțin prea centrați pe propriile lor interese

Știrileprotv.ro Țara în care femeile poartă pe cap masca „Facekini” pentru a nu se bronza deloc

Telekomsport INCENDIAR! O mare vedetă, dezvăluiri despre Mădălina Ghenea: ”Nimeni n-a reuşit asta”

PUBLICITATE (Publicitate) Tratament profesional la tine acasă cu UFO 2