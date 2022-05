Sebastian Dobrincu a avut probleme cu școala din România, chiar a fost exmatriculat. Acum, după ce a ajuns milionar, el vrea să construiască o școală și să ajute copiii pentru a avea parte de o educație mai bună.

Dacă ar fi ministrul educației, el ar face multe schimbări. „Aș face foarte multe concedieri, în primul rând. Aș schimba foarte mulți oameni din funcții publice. Mă refer și la profesori. Nu știu dacă aș avea autoritatea să fac asta, dar aș schimba și multe cadre didactice.

Mă preocupă foarte mult problemele din educație pentru că le-am simțit pe pielea mea. Când am terminat liceul am observat niște nereguli și m-am propus eu că la un moment dat în viață o să mă întorc și o să încerc să repar ce m-a afectat pe mine”, a dezvăluit Sebastian Dobrincu.

https://www.youtube.com/watch?v=hpNV5jvRMys

„Mă trezeam într-o casă de $4M în Los Angeles, dar am slăbit 17 kg și am devenit bulimic”

Sebastian Dobrincu, jurat la „Imperiul Leilor”, este fondatorul Storyheap, o platformă care a devenit lider pe piața de digital marketing și care are în portofoliu clienți precum Selena Gomez, Tumblr, Hulu, Universal Music sau Shake Shack. El a intrat în lumea software-ului în 2009, la doar 11 ani, iar la 17 ani s-a mutat în Statele Unite ale Americii.

Când era foarte mic, el a învățat singur programarea, astfel că acum, la 23 de ani, are mare succes în acest domeniu. După Storyheap, el a dezvoltat alte două proiecte, Brandmates și Owlmetrics, cu scopul de a ajuta brandurile să folosească statistici pentru a-și crește prezența în social media, ceea ce duce la dezvoltarea afacerilor.

Investitorul de la „Imperiul Leilor” a cunoscut succesul de o vârstă fragedă, însă acest lucru nu i-a adus numai fericire. Despre povestea neștiută a vieții sale, tânărul a vorbit într-o postare pe care a publicat-o pe conturile sale de socializare.

„Am căzut într-o depresie puternică pe care până acum am ascuns-o tuturor, de la familie și apropiați până la publicul larg. Am început să nu mai pot dormi și mânca, am slăbit 17 kg și am devenit bulimic. Mi-am pierdut orice motivație. Nu mă mai entuziasma nici succesul, nici banii, nici faima. Am lichidat mare parte din acțiunile și investițiile mele, mi-am delegat responsabilitățile și am abandonat orice proiect aveam în derulare.

Mă trezeam dimineața într-o casă de $4M în Los Angeles, mergeam singur pe plajă și stăteam acolo până seară, uitându-mă la cer. Eram atât de trist, însă lumea mă vedea atât de împlinit, iar fiecare laudă sau apreciere, mă îngropa și mai tare. Țineam tot în mine și nu îndrăzneam să alterez imaginea perfecta din ochii oamenilor”, povestea tânărul milionar.

