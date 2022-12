În ianuarie va începe „Survivor România”, iar PRO TV a anunțat deja care sunt cei 12 concurenți care vor face parte din echipa Faimoșilor. Sebastian Dobrincu a acceptat provocarea de a plecat pentru o perioadă nedeterminată în Republica Dominicană, acolo unse se va filma emisiunea. Tânărul este hotărât să se autodepășească și să demonstreze tuturor de ce este în țare.

„E a doua oară când plec din țară și mă duc să fac foamea”

De la 17 ani, Sebastian a plecat singur în Statele Unite ale Americii, acolo unde a reușit să impresioneze pe toată lumea cu calitățile sale și cu inteligența sa. Deși la început i-a fost foarte greu, el a reușit să ajungă unde și-a dorit.

„Ce poate fi mai frumos decât să te autodepășești? Eu asta am căutat toată viața, asta caut în continuare. Poate sună un pic ciudat, dar nu sunt foarte multe lucruri în viață care mă mai mișcă atât de mult. O provocare de genul e binevenită. Sunt extremist: am plecat la 17 ani de acasă, cu ghiozdanul în spate, m-am aruncat în New York, nu cunoștem pe nimeni, nu cunoșteam orașul. Am dormit pe jos, am mâncat de pe o zi pe alta, ce prindeam cu banii pe care îi aveam… E a doua oară când plec din țară și mă duc să fac foamea. Sunt curios să văd cum e să mă deconectez total. Ce poate fi mai frumos decât să te arunci în necunoscut?”, a spus Sebastian Dobrincu, potrivit știrileprotv.ro.

„Vreau să fac din prezența mea o cauză socială”

Premiul cel mare l-a motivat pe Sebastian Dobrincu să participe la „Survivor România”. În cazul în care va câștiga competiția de la PRO TV, fostul investitor de la „Imperiul Leilor” are de gând să dubleze premiul și să-l doneze.

„Când am aflat că e un premiu în bani, de 100.000 de euro, mi-a dat o motivație în plus. Pentru că vreau să fac din prezența mea o cauză socială. Dacă o să fiu fericitul câștigător, o să dublez suma, o să mai pun 100.000 de euro de la mine și o să-i donez!”, a spus el.

Cine sunt concurenții din echipa Faimoșilor

Lista concurenţilor de la competiţia care va avea loc în Republica Dominicană cuprinde foşti sportivi, artişti şi influenceri, scrie Pagina de Media. Aceștia sunt: Carmen Grebenișan, influencer, Jorge, cântăreț și prezentator, Ada Dumitru, actriță, Ionuţ Iftimoaie – fost luptător K1, Maria Constantin – solistă muzică populară, Remus Boroiu – antrenor de fitness, Bianca Patrichi – dansatoare şi coregrafă, fostă concurentă la „Românii au talent”, Doc – Vlad Munteanu – artist hip-hop, Vica Blochina, Sebastian Dobrincu – fost jurat la „Imperiul Leilor”, Ştefania Stănilă – fostă gimnastă și Gheboasă, care e cântăreț.

