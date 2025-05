În urmă cu câteva zile s-a aflat că Sebastian Dobrincu s-a despărțit din nou de Ioana Ignat. După ce artistul avusese o relație cu Otniela Sandu, acesta se împăcase cu Ioana Ignat, care i-a fost alături mulți ani. Acum, cei doi au ajuns iar la separare.

„Păi, de ce să mă sincronizez cu programul Ioanei? Păi și de ce să plec cu Ioana, pentru că nu mai sunt împreună cu Ioana. Adică, n-ar fi ciudat?! Ioana o să plece cu prietenele ei, cu prietenii ei. Eu, cu prietenii mei, cu prietenele mele. Fiecare cu viața lui”, a spus el despre separare.

Ce zice Sebastian Dobrincu despre viața sa personală

Acum, Sebastian Dobrincu dezvăluie cum i s-a schimbat percepția asupra iubirii în ultimii ani, dar și ce nu ar mai accepta niciodată în viitoarea sa relație. „Eu am învățat niște lecții foarte valoroase. Faptul de a fi căpos, pe cât de tare m-a ajutat în viața profesională, pentru că în afaceri sunt al naibii de perseverent, în viața personală s-ar putea să fac rău.

Să vrei tu să schimbi niște vicii, niște defecte, la niște persoane care nu vor să se schimbe… S-ar putea să se termine urât! Nu poți controla pe nimeni oricât ți-ar dori. Când sari calul și aplici perseverența, trebuie să știi să pui stop! Dacă nu funcționează, fiecare trebuie să își vadă de drumul lui. Am acceptat și am rezolvat multe probleme. Bineînțeles că îmi recunosc și eu defectele, dar trebuie să fie reciproc, trebuie ca amândoi să își dorească să se schimbe. (…)

Eu sunt foarte căpos. De exemplu, am fost încăpățânat cu niște vicii, cu niște fixații pe care oamenii nu vor să le schimbe. Fie nu vor, fie nu pot să le schimbe”, a spus Sebastian Dobrincu cu privire la despărțirea prin care a trecut recent.

Și Ioana Ignat a avut o reacție după ce Sebastian Dobrincu a spus că s-a despărțit din nou de ea. „Probabil o să mai vedeți fotografii cu noi. Eu și Sebastian ținem foarte mult unul la celălalt și avem o istorie lungă în spate. Avem viețile noastre personale și alegem să trăim cât mai discret, fără să dăm prea multe explicații”, a spus Ioana Ignat în exclusivitate pentru Libertatea.

Cu cine a apărut Ioana Ignat după despărțire

Acum, la doar câteva zile de când s-a aflat că este din nou o femeie singură, Ioana Ignat apare pe YouTube alături de Keo, în videoclipul melodiei „Așa ne dă dragostea”, pe care cei doi artiști au lansat-o împreună. „Mi-a plăcut timbrul Ioanei Ignat încă de când s-a lansat în muzică și m-am gândit că vocile noastre ar suna bine împreună. Nu m-am înșelat, îmi place mult ce a ieșit”, a spus Keo despre colaborare.

Piesa este combinația perfectă între forță și sensibilitate și marchează un nou capitol, atât în carieră, cât și în viața personală a celor doi artiști. „Așa ne dă dragostea” a fost lansată imediat după ce Ioana Ignat s-a despărțit definitiv de Sebastian Dobrincu, dar a luat naștere în urmă cu un an, într-o perioadă în care artista și tânărul milionar erau tot separați.

„Uneori, dragostea nu rămâne, dar lasă în urmă inspirație. «Așa ne dă dragostea» a venit fix la momentul potrivit pentru mine, acum un an. Keo m-a invitat să cântăm împreună și am acceptat imediat. E un artist talentat și mă bucur că am făcut echipă pentru piesa asta”, a afirmat Ioana Ignat. Single-ul „Așa ne dă dragostea”, este scris de Keo împreună cu Gabriel Maga, iar Ioana Ignat strălucește atât vocal, cât și vizual, într-un material video intens și artistic, realizat de Isabella Szanto și Nicu Drăgan.

„La filmările clipului ne-am distrat de minune și mă bucur că Ioana a acceptat să intre în universul meu, mai rock. «Așa ne dă dragostea» este o piesă în stilul primelor mele melodii, un single despre o dragoste care vine la pachet cu bucurii, dar și cu suferințe. Cred că toată lumea se va regăsi în mesaj”, a adăugat Keo.

