VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 16

Sebastian Stan, emoționat înainte să devină tată

După o carieră construită la Hollywood și numeroase roluri apreciate de public și critici, Sebastian Stan se pregătește acum pentru o etapă complet nouă din viața sa. La 43 de ani, actorul urmează să devină tată pentru prima dată și spune că privește această experiență cu mult entuziasm, dar și cu emoție.

Actorul a mărturisit că, deși a trecut prin multe experiențe profesionale importante, sentimentul pe care îl trăiește acum este diferit de orice succes avut pe marile ecrane.

„Simt responsabilitatea de a fi un tată bun. Și, ca să nu mai spun, un om bun. Am 43 de ani și simt că, în multe privințe, abia acum încep să învăț. Este nebunesc pentru mine. Îmi place să descopăr perspectivele diferite ale oamenilor. Încerc să citesc cât mai mult, indiferent despre ce perspectivă este vorba, doar ca să o înțeleg”, a declarat actorul.

Relația discretă dintre Sebastian Stan și Annabelle Wallis

Alături de actor se află Annabelle Wallis, cu care formează unul dintre cele mai discrete cupluri din lumea filmului. Cei doi au ales încă de la început să își țină relația departe de atenția excesivă a publicului.

Primele informații despre relația lor au apărut în 2022, după ce au fost văzuți împreună la mai multe evenimente private din industria cinematografică. În timp, aparițiile lor publice au devenit tot mai frecvente, însă cei doi au continuat să fie rezervați în ceea ce privește viața personală.

În 2024, Annabelle Wallis i-a fost alături lui Sebastian Stan la unele dintre cele mai importante evenimente din cariera sa, inclusiv la Festivalul de Film de la Berlin și pe covorul roșu de la Cannes.

Un nou capitol pentru actorul român

Un moment important pentru cuplu a avut loc la începutul acestui an, când Sebastian Stan a câștigat primul Glob de Aur din carieră pentru rolul din producția „A Different Man”. În acea seară, Annabelle Wallis i-a fost alături într-unul dintre cele mai importante momente profesionale din viața sa.

În luna aprilie, cei doi au confirmat că urmează să devină părinți, deschizând astfel un nou capitol în relația lor. Actorul vorbește acum deschis despre schimbările prin care trece și despre modul în care această experiență îl face să privească diferit viața și responsabilitatea de familie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE