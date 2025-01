Chef Richard Abou Zaki mai are 4 frați pe care, însă, nu i-a văzut niciodată și care habar nu au de existența lui. Într-un interviu pentru FANATIK, Richard a dezvăluit că și-a văzut tatăl doar de câteva ori în aproape 30 de ani.

„Copilăria mea nu a fost așa ușoară. Nu am așa multe amintiri. Am trăit în România până la 5 ani. Mama a plecat în Italia, ca să muncească acolo, iar pentru o perioadă, eu am rămas cu bunica la țară. Aveam animale și păsări, luam ouăle din coteț, o mai ajutam pe bunica, dar îmi aduc aminte că mă jucam în fiecare zi.

Apoi, de la 5 ani, am venit alături de mama în Italia. La început nu mi-a plăcut, apoi am schimbat locul și am reușit să mă adaptez. Așa a început viața mea adevărată în Italia.

Îmi amintesc că eram foarte obraznic când eram mic. A fost o perioadă când mama era chemată des la școală. I-am creat ceva probleme, dar apoi, în câțiva ani, m-am responsabilizat și nu a mai fost cazul ca mama să fie deranjată (n.r. râde)”, a spus Richard pentru sursa citată.

„Pe tata l-am văzut de 4 ori în viața mea, dar nu mi-a lipsit niciodată, pentru că nu l-am avut. Nu am știut cum e să-l ai. Atunci când nu știi cum e să ai ceva nu-ți lipsește. Mama mi-a ținut loc și de mamă, și de tată.

Mai am și patru frați pe care nu i-am văzut niciodată în viața mea. Ei nu știu că eu exist. Ar fi ca un vis în viața mea să-i cunosc. Eu știu de ei, ei nu știu de mine. E un gând apăsător uneori, dar îl alung mereu și mă gândesc că lucrurile se vor aranja la un moment dat”, a mai spus juratul de la Chefi la cuțite.

