„Este un lucru de care trebuie să am grijă constant. Eu sunt, recunosc, o gurmandă și o pofticioasă, mi s-ar părea greșit să ajung într-un loc, uite, cum este Portugalia, spre exemplu, și să fiu la dietă. Așa că am câteva trucuri: nu mănânc foarte mult atunci când nu sunt în vacanțe sau în timpul săptămânii și aleg să mă răsfăț în weekenduri sau atunci când sunt plecată. Și echilibrul acesta se vede, e ok”, a spus Adina Halas pentru Impact.

Ce spune despre relație cu soțul ei

Adina Halas pleacă din România de mai multe ori pe an, în interes profesional. Întrebată ce reacție are soțul ei cu privire la acest aspect, vedeta spune că are toată suținerea lui.

„Lucian este un tată absolut minunat, m-a ajutat din prima secundă în care a apărut fiul nostru pe lume și cred că este impropriu spus m-a ajutat, pentru că este copilul amândurora și a făcut ceea ce este normal să facă un tată, a preluat din aceste responsabilități.

Nu pot să spun că este stresat atunci când plec, noi mai avem un ajutor încă de când Serghei avea 2 ani și jumătate și m-am întors la activitățile mele. Serghei o are și pe cea de-a treia bunică, pe bona lui de peste nouă ani. Deci, are practic trei bunici, e prințișorul, e domnul Goe practic.

Atunci când plec, nu plec perioade foarte lungi de timp, dacă plec fără Serghei, plec, nu știu, maxim o săptămână și nu plec în fiecare lună câte o săptămână. Asta este o regulă de la care nu mă abat niciodată. Mai am plecări și cu copilul, mă mai întorc, mai stau 2-3 săptămâni, plec patru zile și așa mai departe”, a dezvăluit Adina Halas pentru sursa citată. Adina și soțul ei, Lucian Hugeanu, au împreună un băiat de 13 ani.

