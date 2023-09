Stiri Mondene Secretul siluetei Elenei Gheorghe. Cum se menține în formă la 38 de ani. „Acum, în ultimul timp, am mai luat un kilogram” de Livia Lixandru . Actualizat Sâmbătă, 09 septembrie 2023, 10:17

Elena Gheorghe are 38 de ani și este mamă a doi copii. Artista are o siluetă de invidiat deși a născut de două ori. Vedeta a dezvăluit care este micul ei secret, pentru a arăta așa cum își dorește. Elena Gheorghe are 1, 60 metri și cântărește de ani buni 50 de kilograme.