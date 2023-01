„Romina VTM” este filmul pentru care Selly a muncit din greu alături de întreaga echipă, dar și producția care a stârnit mari controverse încă de când a apărut în cinematografele din România. Nicole Cherry are rol principal în film, iar alături de ea mai joacă și Bogdan de la Ploiești, Cristina Pucean, Rareș Mariș, Costel Biju și Tzancă Urganul.

Recent, Selly a fost invitat la podcastul lui Gojira, unde a mărturisit că filmul său a depășit „Teambuilding” la vânzările de bilete în cinema. Vloggerul, care este producător al filmului Romina VTM, spune că a vrut de la bun început să scoată bani din această producție.

„N-am făcut niciodată eu de la A la Z un film. Când am fost întrebat dacă vreau să mă alături echipei de producători, intenția mea a fost să fac un produs marketabil.

Unde mă pricep și chiar pot să spun că mă pricep este la marketing. Consultându-mă și cu ceilalți, m-am ocupat de distribuția filmului, din punct de vedere al popularității, al relevanței”, a mărturisit Selly în podcastul lui Gojira.

Recomandări Pentru mine, cel mai mare intelectual român a fost maghiar. Anticomunist, el a criticat naționalismul tembel, și maghiar, și românesc. Marele prieten a murit

„Pe mine mă interesează să fac bani din treaba asta. Romina, VTM are zero șanse de export”

Vloggerul este de părere că a fost și o doză de rasism în ceea ce privește filmul, dar și faptul că s-a spus că s-a lăsat multă mizerie în sălile de cinema după vizionarea peliculei. Gojira a declarat că a văzut aceeași mizerie, cu popcorn aruncat pe jos, și la Avatar 2.

„S-a pus accent pe ideea că se lasă mizerie la cinema, se face circ la cinema. Au fost două-trei cazuri de genul ăsta. S-a exagerat treaba asta, poate și dintr-un rasism, poate și dintr-un hate față de film. Realitatea e alta.

Văzând critica de la „Teambuilding”, care e un film superior față de Romina, cât s-a putut discuta din toate punctele de vedere, cât hate, Doamne ferește… Cât a putut lumea să-și piardă timp să își dea cu părerea. Eram acolo și am zis: stați să vedeți fratele vostru cu ce vine!

Da, m-a ajutat controversa. Nu pot să zic neapărat că îmi place controversa. Pot să spun că, din experiența mea, am încercat să fac niște chestii super bine intenționate. Am încercat să spun chestii de impact, cu educația, cu la-la-la. Am fost mega-înjurat de o categorie de oameni care stau pe Facebook și urmăresc pagini de știri.

Recomandări INTERVIU. Un expert de la Kiev explică de ce șansele la limba maternă a românilor din Ucraina sunt mici. „S-a negociat real doar cu Ungaria”

Pe mine mă interesează să fac bani din treaba asta. Romina, VTM are zero șanse de export”, a spus cu sinceritate Selly.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Gojira nu s-a putut uita la Romina VTM

Acesta i-a spus în față invitatului său că a încercat de mai multe ori să vadă filmul, însă nu a putut. Gojira este de părere că „Romina, VTM” este doar un produs de entertainment cu valabilitate redusă.

„Zi produs, zi oricum, nu e film! Martin Scorsese spunea că filmele Marvel nu sunt cinema. Și i-au zis: simți că ți se duce revelanța, te-ai dus pe copcă! A zis: n-ați înțeles! Sunt lucruri făcute cu foarte multă măiestrie și sunt o experiență.

O experiență pe care oamenii o trăiesc într-o manieră colectivă la cinema, dar nu e cinema. E ca un parc de distracții, dar nu e cinema. Și aici are dreptate. Dacă tot îți place Scorsese, uite și la poziția pe care a luat-o. În cinema e vorba despre altceva.

În sinceritatea asta crasă și absolută, am încercat de trei ori. Am zis, eu iubesc filmul, nu se poate. Nu puteam veni să vorbesc cu tine fără să văd filmul. Nu am putut să-l văd. Am ieșit din sală deodată cu Tzancă. Cum să-l ai pe Tzancă și să nu-l folosești? Ăla e personaj!”, a mărturisit Gojira.

GSP.RO Cum arată soția lui Victor Pițurcă. Apariție rară a doamnei Mia, care îl crește pe băiatul antrenorului și al Vicăi Blochina

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro ȘOC! Anunțul ULUITOR al lui Liviu Dragnea! Nimeni nu se aștepta la asta!

Viva.ro Multora nu le-a venit să creadă! Au apărut imaginile cu Bianca Drăgușanu fără perucă și extensii. Ce au văzut oamenii în poze

Observatornews.ro "Ai plecat prea devreme. Dumnezeu să te aibă în pază". Alex a murit într-un accident de groază, la Sebeș. Avea doar 21 de ani

Știrileprotv.ro Accident înfiorător filmat în Sebeș. Un tânăr de 21 de a murit după ce a intrat cu mașina într-un sens giratoriu. A fost scos inconștient dintre fiarele contorsionate

FANATIK.RO Cum arată Adriana Iliescu, cea mai vârstnică femeie din România care a dat naștere unui copil. Ultimele imagini în care a fost surprinsă

Orangesport.ro Ministrul de Interne al Austriei a fost la Bucureşti şi a rămas perplex: ”Aşa ceva el n-a mai văzut în Europa”. Ce l-a uimit

HOROSCOP Horoscop 16 ianuarie 2023. Scorpionii ar fi de dorit să evite să se amestece în problemele celor din anturaj, fără permisiunea acestora

PUBLICITATE Veste bună pentru viitoarele mămici! Unde pot face genetice neinvazive, cu rezultat rapid