Într-o postare făcută recent pe Instagram, Selly le-a spus fanilor că în septembrie își va primi permisul înapoi.

„Îmi recuperez permisul pe 6 septembrie. Deci nu mă mai întrebați de permis până atunci. Am permisul suspendat 4 luni. Faptul că am dat sala nu m-a ajutat să-l recuperez, pentru că fapta era făcută în primul an de permis, da asta este.

Asta e pedeapsa, o merit. Greșeala se plătește. Am avut viteză pe autostradă și acum stau pe bară. Până pe 6 septembrie fratele vostru e cu șofer”, le-a spus Selly fanilor săi, pe InstaStory.

Selly, care a spus câți bani face din YouTube pe lună, are acum șofer personal care îl duce oriunde are treabă, atât în București, cât și în afara Capitalei.

„Partea proastă e că m-am obișnuit așa, cu șofer. Sunt niște avantaje. Nu mai trebuie să mergi tu la cumpărături, nu mai trebuie să faci tu toate lucrurile și o să-mi fie greu să mă reobișnuiesc să fac eu toate lucrurile astea”, a mai explicat vloggerul.

