Ieri s-a aflat despre achiziția făcută de Selly. „Tocmai mi-am cumpărat primul apartament! Revin cu mai multe detalii”, a fost mesajul publicat de Selly, pe Instagram, alături de o fotografie cu planul blocului.

Acum, într-un interviu pentru Antena Stars, el a vorbit despre investiția făcută. Și-a cumpărat un apartament în stațiunea Mamaia, la malul mării. Momentan, Selly nu s-a hotărât dacă va păstra doar pentru el locuința sau o va închiria în regim hotelier.

Selly: „Nu o să fie apartamentul în care o să locuiesc”

„Încă locuiesc unde locuiam cu chirie și sunt foarte mulțumit, însă am cumpărat un apartament ca o investiție. Încă nu m-am decis care să fie destinația.

Dacă să-l țin pentru mine sau dacă să-l dau în regim hotelier, însă nu o să fie apartamentul în care o să locuiesc, pentru că eu locuiesc în București, dar eu consider că am făcut o investiție foarte bună și sunt foarte happy pentru că, în sfârșit, mi-am cumpărat prima mea proprietate”, a mărturisit Selly, care locuiește cu chirie în București, într-un apartament dintr-un complex rezidențial.

Apartamentul pe care l-a cumpărat acum la Mamaia are vedere laterală la mare, e la etajul 13 și are peste 100 de metri pătrați. „Am cumpărat un apartament la mare, la Mamaia, e o vedere pe lateral cumva la mare, datorită acestui lucru vezi și apusul și răsăritul.

Este un apartament foarte frumos, la etajul 13, într-un bloc care este acum în construcție, dar pot să spun că este un apartament de 102 metri pătrați de suprafață construită, are un balcon foarte generos, are vedere la mare și o să fie predat la finalul anului 2024, deci mai durează până este predat, dar proiectul este foarte interesant. Consider că am făcut o investiție foarte bună”, a mai spus Selly.

Selly locuiește cu chirie în București

În prezent, Selly locuiește cu chirie, alături de Smaranda, iubita lui, într-un apartament dintr-un cartier rezidențial. Aproape 30.000 de euro a plătit pe an, chirie. „În momentul de față, pentru apartamentul în care locuiesc plătesc o chirie de 2.050 de euro plus TVA.

La chestia asta se adaugă și alte sume, precum 100 de euro locul de parcare pe lună, plus TVA și acolo, plus 200 de euro pe lună pentru parasolarul de pe balcon, și aici plus TVA, așadar 2350 de euro pe lună plus TVA pentru locul ăsta în care eu stau cu chirie.

Într-un an, în care eu stau aici, eu cheltui practic 28.200 de euro, plus TVA. O grămadă de bani, o sumă foarte mare de bani. Așadar, de ce să plătesc an de ani acești bani și la final să nu am nimic?”, a spus el pe YouTube, în toamna lui 2021.

De ce Selly nu voia să își cumpere propriul apartament în București

Tot pe Youtube, întrebat de ce nu își cumpăra propria casă, vloggerul a susținut că nu poate bloca o așa sumă într-un imobil, preferă să investească într-o afacere profitabilă. „Cei care au construit acest cartier, ansamblu, dacă ar fi să punem o valoare, să ne gândim cât ar costa dacă ar fi să cumperi apartamentul ăsta, lunând în calcul zona, luând în calcul toate facilitățile apartamentului, complexului, eu aș estima valoarea lui undeva la 500.000 de euro, plus TVA.

Asta e valoarea pe care eu aș estima-o. Să presupunem că acest apartament s-ar fi putut cumpăra sau apartamente similare cu acesta, de ce nu am ales să cheltui direct 500.000 și să am un bun care să îmi aparțină mie și să rămân cu el versus să plătesc vreo 30.000 de euro în fiecare an și când plec de aici să nu rămân cu absolut nimic?

Pentru că nu mi se pare inteligent să blochezi 500.000 de euro într-un apartament în care tu stai. Ăla e un apartament care nu îți produce bani în mod activ, singurul mod în care ar produce e când îl vinzi, poate că piața va crește și vei avea un profit din vânzarea lui. Ce poți face cu cei 500.000 de euro? Poți să îi investești și să își producă bani mult mai mulți decât un apartament.”, a explicat acesta, la momentul respectiv.

