„Tocmai mi-am cumpărat primul apartament! Revin cu mai multe detalii”, a fost mesajul publicat ieri, de Selly, pe Instagram, alături de o fotografie cu planul blocului. Din imagine pare că acesta și-ar fi ales un apartament la etajul 13. Nu a dezvăluit încă unde e apartamentul și nici cât a valorat acesta.

Selly locuiește cu chirie în București

În prezent, Selly locuiește cu chirie, alături de Smaranda, iubita lui, într-un apartament dintr-un cartier rezidențial. Aproape 30.000 de euro a plătit pe an, chirie. „În momentul de față, pentru apartamentul în care locuiesc plătesc o chirie de 2.050 de euro plus TVA. La chestia asta se adaugă și alte sume, precum 100 de euro locul de parcare pe lună, plus TVA și acolo, plus 200 de euro pe lună pentru parasolarul de pe balcon, și aici plus TVA, așadar 2350 de euro pe lună plus TVA pentru locul ăsta în care eu stau cu chirie.

Într-un an, în care eu stau aici, eu cheltui practic 28.200 de euro, plus TVA. O grămadă de bani, o sumă foarte mare de bani. Așadar, de ce să plătesc an de ani acești bani și la final să nu am nimic?”, a spus el pe YouTube, în toamna lui 2021.

De ce Selly nu voia să își cumpere propriul apartament

Tot pe Youtube, întrebat de ce nu își cumpăra propria casă, vloggerul a susținut că nu poate bloca o așa sumă într-un imobil, preferă să investească într-o afacere profitabilă. „Cei care au construit acest cartier, ansamblu, dacă ar fi să punem o valoare, să ne gândim cât ar costa dacă ar fi să cumperi apartamentul ăsta, lunând în calcul zona, luând în calcul toate facilitățile apartamentului, complexului, eu aș estima valoarea lui undeva la 500.000 de euro, plus TVA.

Asta e valoarea pe care eu aș estima-o. Să presupunem că acest apartament s-ar fi putut cumpăra sau apartamente similare cu acesta, de ce nu am ales să cheltui direct 500.000 și să am un bun care să îmi aparțină mie și să rămân cu el versus să plătesc vreo 30.000 de euro în fiecare an și când plec de aici să nu rămân cu absolut nimic?

Pentru că nu mi se pare inteligent să blochezi 500.000 de euro într-un apartament în care tu stai. Ăla e un apartament care nu îți produce bani în mod activ, singurul mod în care ar produce e când îl vinzi, poate că piața va crește și vei avea un profit din vânzarea lui. Ce poți face cu cei 500.000 de euro? Poți să îi investești și să își producă bani mult mai mulți decât un apartament.”, a explicat acesta, la momentul respectiv.

Câți bani cheltuie pe lună Selly

Selly, unul dintre cei mai influenți români din mediul online, un multimilionar în subscriberi și în vizualizări pe rețelele sociale, ceea ce i-a adus și primul milion de euro, la majorat, a fost prezent duminică, 5 martie, la „40 de întrebări cu Denise Rifai”, emisiune difuzată la Kanal D.

La doar 13 ani, Selly a devenit partener afiliat YouTube și, de atunci, a primit din cadrul acestei platforme două premii de argint și unul de aur pentru crearea de conținut. În 2019, la 17 ani, a devenit cel mai urmărit youtuber din România.

În prezent, la 22 de ani, în cei 10 ani de carieră de vlogger, are propria academie de vlogging, este fondatorul trupei 5Gang, autor de piese și cântăreț, actor și producător de film. În offline, Selly a devenit cunoscut publicului larg pentru opiniile critice aduse sistemului de învățământ din România, precum și din dezbaterile cu diverși oameni de televiziune.

Tânărul vlogger spune că are o viață foarte plictisitoare în comparație cu banii pe care îi cheltuie lunar. Selly încearcă să fie cumpătat, dar cheltuielile se adună foarte repede.

„Cheltui bani pe mâncare, pe chirie, pe vacanțe, pe transport, pe benzină”

„Pe plan personal, excluzând cheltuieli de producție, costurile pe care le au firmele mele, cred că între 10.000 și 20.000 de euro pe lună. N-aș ști să spun o sumă exactă. Cu siguranță mult, însă sunt sume pe care mi le permit și încerc să fiu pe cât posibil cumpătat. Poate nu pare după sume, însă în momentul în care te obișnuiești cu un anumit stil de viață, tinzi să îl menții și banii se cheltuie mai ușor decât ai crede.

De fiecare dată, dacă eu mă gândesc, oare câți bani am cheltuit luna trecută, am un răspuns mai mic decât atunci când verific efectiv extrasul de cont, pentru că cheltuielile se adună foarte ușor, dar încerc să fiu cât de cumpătat posibil.

Cheltui bani pe mâncare, pe chirie, pe vacanțe, pe transport, pe benzină. Am o viață destul de plictisitoare, dacă cineva ar fi să urmărească ce fac într-o zi, nu s-ar gândi că aș cheltui sume atât de mari de bani. Într-o zi obișnuită din viața mea mă îmbrac, mă duc la birou, stau acolo până seara, mănânc la restaurant o dată sau de două ori, vin acasă și mă culc. Așa arată o zi obișnuită din viața mea. Am puține vacanțe pe an, însă iată că costurile astea se adună”, a declarat Selly, în cadrul emisiunii difuzate la Kanal D.

