De Livia Lixandru,

Se pare că Selly a semnat contractul cu ProTV și este noul prezentator al emisiunii Masked Singer România, potrivit Cancan.

Până la 19 ani, Selly a bifat multe reușite. Câștigă mii de euro din videoclipurile pe care le încarcă pe YouTube, concertele pe care le are alături de trupa 5GANG, iar recent a lansat un film care a înregistrat cel mai mare succes de box office al unui film românesc din ultimii 30 de ani.

Într-un interviu din luna august a anului trecut pentru Revista VIVA!, Selly a vorbit, în exclusivitate, despre primul milion de euro pe care l-a făcut la doar 18 ani.

„Nu cred că e vorba despre câți bani am făcut sau voi face și mereu evit subiectul ăsta. Tot ce contează este ce content le ofer eu celor care mă urmăresc și acolo încerc să excelez zi de zi.

Pentru mine, banii sunt o unealtă pentru a realiza ce îmi propun: investiții în proiecte mai complexe, siguranța financiară, planuri long-term, iar veniturile mele vor rămâne mereu confidențiale”,a declarat vlogger-ul din Craiova.

