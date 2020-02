De Livia Lixandru,

Artist și compozitor, cu o carieră binecunoscută în industria muzicală, Jorge este bucuros să prezinte show-ul care a devenit fenomen mondial și știe că oamenii de acasă vor încerca să descopere ce vedete își ascund identitatea în măști.

”Sunt mai mult decât bucuros să iau parte la un show atât de spectaculos, atât de complex și atât de iubit în lume. Abia aștept să-i provocăm pe telespectatori să descopere ce personalități publice din România se ascund în măștile de la Masked Singer România.

Sunt ferm convins că acest format o să creeze isterie în rândul tuturor românilor și că vor pune cap la cap indicii de la o ediție la alta pentru a descoperi cel mai bine păstrat secret din istoria televiziunii”, a spus Jorge.

Masked Singer România este un show TV în care vedetele intră în pielea unor personaje fantastice. Nimeni nu va ști identitatea acestora, ele fiind nevoite să păstreze acest secret inclusiv față de familie și prietenii apropiați.

În fiecare ediție, măștile vor cânta și se vor duela între ele, iar masca ce va strânge cele mai puține aprecieri din partea publicului se va demasca și va părăsi show-ul.

Un grup de detectivi, format din Ana Morodan, Inna, Codin Maticiuc și Horia Brenciu, va încerca să ghicească ce personalitate publică se ascunde în mască, ajutat fiind de informațiile pe care vedeta le va oferi publicului înainte de fiecare interpretare.

