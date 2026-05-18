Viscol și strat de zăpadă pe muntele Besna Kobila

În timp ce regiunile joase din sudul Serbiei s-au confruntat cu ploi și furtuni de primăvară, pe vârful muntelui Besna Kobila vremea a avut aspect de iarnă autentică. Conform publicației Blic, parte a grupului Ringier, la altitudinea de 1.922 de metri, s-a răcit brusc și a nins viscolit.

Ninsori și pe masivul Kopaonik

Zăpada a căzut și în zonele înalte ale masivului Kopaonik, inclusiv în centrul stațiunii montane.

Meteorologii spun că astfel de fenomene în munții Serbiei sunt rare în a doua parte a lunii mai.

Și România s-a confruntat în weekend cu fenomene meteo severe, marcate de furtuni, grindină și vijelii. Elena Mateescu, șefa Administrației Naționale de Meteorologie, a anunțat că temperaturile scăzute vor persista cel puțin până la mijlocul săptămânii, cu maxime cuprinse între 14 și 20 de grade. Totuși, o încălzire treptată ar putea avea loc din a doua parte a săptămânii, când termometrele ar putea indica din nou temperaturi de vară, de până la 25-26 de grade Celsius.

