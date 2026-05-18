Pierderea vine pe fondul unei scăderi drastice a veniturilor, care au ajuns la doar 565.000 dolari, comparativ cu 13,375 milioane dolari în trimestrul întâi din anul precedent.

Aceste rezultate financiare reflectă finalizarea unor contracte semnificative în 2025, inclusiv licența tehnologică acordată joint-venture-ului român RoPower Nuclear SA.

RoPower Nuclear SA, compania mixtă formată din Nuclearelectrica și Nova Power&Gas, dezvoltă proiectul reactoarelor modulare mici (SMR) la Doicești, județul Dâmbovița.

Proiectul, care prevede construirea unei centrale nucleare de 462 MW pe locul unei foste termocentrale, este considerat un pas important pentru România în domeniul energiei curate.

Deși sprijinit de două instituții financiare americane de stat, Exim Bank US și International Development Finance Corporation (DFC), finanțarea rămâne neangajantă, fiind condiționată de finalizarea procesului de due diligence.

„Banca de Export-Import a Statelor Unite (EXIM) analizează instrumente de finanțare care ar putea totaliza aproximativ 5,6 miliarde USD. De asemenea, DFC a confirmat interesul său printr-o scrisoare de intenție pentru o finanțare combinată de până la 2 miliarde USD, dar nu mai mult de 25% din costul total al investiției”, a transmis RoPower Nuclear SA.

În ciuda acestor semnale pozitive, directorul financiar al NuScale, Ramsey Hamady, a subliniat că proiectul depinde de obținerea finanțării necesare pentru continuarea lucrărilor.

Premierul Ilie Bolojan, care deține și funcția de ministru interimar al Energiei, a criticat vehement proiectul SMR de la Doicești, considerându-l mai puțin fezabil decât investițiile planificate la centrala nucleară Cernavodă.

„Investiția în retehnologizarea unității 1 și extinderea cu două noi reactoare la Cernavodă, bazată pe o tehnologie deja operată și finanțabilă, este mai realistă decât acest proiect nou”, a declarat Bolojan recent, la Europa FM. Acesta a adăugat că astfel de investiții complexe, precum cele de la Doicești, necesită 5-6 ani pentru implementare.

În cadrul proiectului, România va achiziționa inițial doar un singur modul nuclear de 77 MW, dintre cele 6 planificate, urmând ca restul să fie cumpărate doar dacă primul modul funcționează conform designului.

„Scenariul propus de RoPower prevede fie achiziția unui singur modul, cu posibilitatea de extindere, fie achiziția tuturor celor 6 module, cu obligația ca NuScale să ramburseze costurile modulelor suplimentare dacă primul nu funcționează conform proiectului”, se arată într-un document analizat de publicația citată.

Proiectul de la Doicești, estimat să devină operațional în 2034, este considerat primul SMR din Europa și un potențial pilon al decarbonizării și securității energetice a României.

Însă, provocările financiare și tehnice rămân semnificative, iar Ministerul Energiei a respins de două ori intrarea unui fond de investiții sud-coreean în acționariatul RoPower Nuclear SA. În paralel, compania mixtă continuă demersurile pentru atragerea de noi surse de finanțare și parteneri internaționali.

Bugetul estimat pentru activitățile preliminare din etapa pre-EPC, până în mai 2026, este de 6 milioane dolari, iar implementarea întregului proiect ar putea necesita până la 7,6 miliarde dolari, conform calculelor inițiale.

