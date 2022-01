Fiica lui Mădălin Voicu a mărturisit că nici anunțul despre sarcină nu a vrut să-l facă imediat ce a aflat, căci s-a confruntat cu anumite probleme de sănătate.

„A fost o sarcină cu mici urcușuri și coborâșuri… De-asta sunt puțin mai atentă. A fost puțin mai greu în primele 4 luni.

De-asta am și făcut anunțul acum, pentru că nu am vrut să-l fac până nu eram eu psihic ok. Nu a fost ceva foarte rău, dar deja sentimentele sunt profunde de când rămâi însărcinată și ești mai grijulie față de copil, nu de propria persoană. Am avut niște sperieturi”, a declarat Ioana Voicu, în cadrul unei emisiuni TV, potrivit Wowbiz.

Jurnalista a povestit că în urmă cu 3 ani chiar a visat prenumele „Annora”, iar de atunci a hotărât că așa își va numi fiica.

„Annora” are și o semnificație aparte, căci este o versiune a englezilor, folosită pentru a reda însemnătatea termenului de „onoare”, provenit din limba latină.

„Iese Taur, ca mine. Nici dacă îmi programam nu ieșea atât de bine. Iese undeva până la jumătatea lui mai.

Este fetiță! O va chema Annora. Am visat acest nume acum vreo trei ani de zile. Mi-a plăcut foarte mult. Am căutat să văd dacă există măcar, când m-am trezit. Am zis că, dacă o să am o fetiță, așa o va chema”, a mai spus Ioana Voicu, în cadrul aceleiași emisiuni TV.

