După ce a realizat mai multe coveruri, Sera a fost căutată de Justin Bieber, alături de care a cântat pe Instagram, într-un stream live. Apoi, Georgina Rodriguez a contactat-o, pentru a cânta la ziua lui Cristiano Ronaldo!

Sera a colaborat cu Akcent și Misha Miller

Cele două evenimente majore din viața ei au propulsat-o în industria muzicală mondială, iar acum ea este o artistă de succes și a reușit să-și îndeplinească un vis din copilărie: acela de a cânta alături de Akcent, trupă ale cărei hituri s-au auzit de-a lungul anilor în toată lumea.

În 2021, Sera a lansat prima ei melodie, „Only us”, iar doi ani mai târziu cucerea topurile cu „Head held high”, care devenea cea mai ascultată piesă la radio în 2023 în Olanda.

Acum, după ce a colaborat cu Akcent și Misha Miller pentru melodia „Don’t Leave (Kylie)”, care are și videoclip, Sera a oferit un interviu în exclusivitate pentru Libertatea.

Întrebată cum a fost să cânte alături de Justin Bieber, chiar și live pe internet, cântăreața din Olanda a precizat că artistul canadian este un idol pentru ea.

„L-am iubit pe Justin Bieber toată viața mea, am crescut cu el. Este unul dintre motivele pentru care mi-a plăcut foarte mult să cânt și el m-a inspirat să continui să cânt. Nu am cântat propriu-zis alături de Justin Bieber, dar am cântat cu el într-un live stream. Când a început să mă urmărească pe Instagram și am început să cântăm împreună într-un live pe Instagram, chiar am simțit că totul a ajuns într-un punct culminant.

A avut și un impact mare asupra industriei muzicale din Țările de Jos. Cred că este uimitor cât de mică este lumea online, toți acești artiști par acum la îndemână și e posibil ca ei chiar să vadă videoclipul sau coverul tău. Cât de tare e asta?”, a spus Sera în exclusivitate pentru Libertatea.

Am fost curioși să aflăm și cum a ajuns Sera să cânte la o petrecere privată organizată de Cristiano Ronaldo cu ocazia zilei lui de naștere, iar artista ne-a dezvăluit că Georgina Rodriguez a fost cea care a contactat-o.

Georgina Rodriguez a contactat-o pe cântăreața din Olanda

„Georgina Rodriguez, care este partenera și totodată managerul lui, m-a contactat, întrebându-mă dacă aș vrea să cânt la ziua lui, pentru că le-au plăcut foarte mult coverurile mele. Nu-mi venea să cred ce vedeam, a fost o onoare imensă!

A fost prima mea reprezentație live și este ceva ce nu voi uita niciodată. Eram extrem de emoționată, dar au fost atât de drăguți cu mine și atât de susținători. Pentru mine a arătat că sunt oameni cu adevărat buni, care chiar au încercat să-mi ofere o platformă, pentru că au crezut că ar trebui să fac ceva cu vocea mea. Datorită acestei povești și acestei experiențe au apărut oportunități și mai mari pentru mine”, a încheiat Sera interviul pentru Libertatea.

