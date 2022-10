Cu o carieră de peste 20 de ani în televiziune, Șerban Huidu a decis că nu mai vrea să mai apară pe micul ecran în calitate de prezentator. De asemenea, timp de aproape două decenii el a prezentat „Cronica Cârcotașilor”, însă ulterior a ales să se retragă în spatele camerelor de filmat.

„Eu fac emisiunea asta. Nu te gândi că am plecat vreodată. Nici când am plecat atunci între 2010 și 2014 nu am fost departe, tot eu făceam emisiunea. Atunci am revenit pentru că era o problemă reală, nu intru în discuții, dar era o problemă. O să vedem dacă se va întâmpla și așa pe viitor, dar deocamdată eu am demonstrat ce aveam de demonstrat. Cred că trebuie să mai demonstreze și alții. În momentul de față pentru mine sunt cu totul altele mai importante, cum ar fi să pot să produc Cronica”, a declarat Șerban Huidu.

Fostul prezentator de la Prima TV este mulțumit cu ceea ce face acum și este de părere că un bun producător trebuie să aibă experiență în televiziune și din rolul de moderator.

„În principal, venind din televiziune, cunoști foarte bine problemele reale și când să apeși accelerația și când să nu apeși accelerația, să pui frână. Drept urmare e mult mai bine ca un producător să fie înainte în pielea celor pe care îi produce, e foarte bine”, a povestit Huidu pentru sursa mai sus menționată.

Cu colegii săi, vedeta are o relație bună și nu țipă la ei. Când este supărat sau nervos, el nu își varsă nervii pe aceștia.

„Nu țip la ei. Am eu alte lucruri pe care să mă enervez, să mă supăr, dar cu ei nu am fost nervos niciodată. Adică nu în genul de reproș sau cu jigniri. Nu așa se face treabă, mai ales că ai în față niște oameni care trebuie să livreze ceva, nu șaibe. Hai că pe șaibe mai pui presiune, dar în momentul în care lucrezi cu oameni nu îți merge”.

