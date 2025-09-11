După o cursă cu multă adrenalină și misiuni care au iscat numeroase discuții între concurenți, prima imunitate mare a sezonului a fost câștigată surprinzător de Mara Bănică și Serghei Mizil, care au demonstrat că mesajul de pe tricourile lor e cât se poate de adevărat: eroii nu au vârstă.

Serghei Mizil nu va uita niciodată experiența trăită la Asia Express 2025

Chiar înainte ca Asia Express 2025 să debuteze la Antena 1, Serghei Mizil a stat de vorbă cu Libertatea despre celebrul show, afirmând că nu i-ar recomanda niciunuia dintre prietenii lui să meargă la această emisiune.

În același timp, vedeta a precizat că a avut parte de o echipă foarte profesionistă și înțelegătoare și s-a simțit foarte bine pe tărâmul asiatic.

„Nu i-aș recomanda niciunuia dintre prieteni. E o chestie așa, de… cum să spun… «Am pus botul» să merg, pentru că niște oameni deosebiți din staff, cu care am rămas prieteni și acolo și aici, m-au convins. Și care nu m-au mințit și au fost niște oameni deosebiți. Adică, în afară de concurenți, o mare surpriză pentru mine a fost stafful. Oameni deosebiți! Care au fost cu mine, care au condus, care au făcut absolut tot… Și cum s-au comportat cu mine cu grijă… Cum să spun… Bine, puțin m-a deranjat, că mă luau ca pe ăla de la azil, ca pe un pensionar (râde). Au fost momente pe care nu o să le uit niciodată! Caterincă maximă și distracție maximă”, a spus Serghei Mizil în exclusivitate pentru Libertatea.

Recomandări Putin transmite un mesaj clar lui Trump, Europei și Ucrainei: războiul se va încheia doar în condițiile dictate de el

Vedeta neagă că s-ar fi îmbătat cu Gabi Tamaș

Chiar dacă emisiunea Asia Express 2025 este difuzată acum la televizor, show-ul de la Antena 1 a fost filmat în urmă cu mai multe luni, iar imediat după ce vedetele s-au întors în România, pe internet au apărut informații potrivit cărora Serghei Mizil și Gabi Tamaș ar fi reușit să bea împreună alcool pe când se aflau pe tărâmul asiatic.

Însă Serghei Mizil ne-a asigurat că acest lucru nu s-a întâmplat, deoarece el nu a fost cazat în același loc cu Gabi Tamaș și nici nu s-a întors în România în același timp cu fostul fotbalist. Mai mult decât atât, bărbatul afirmă că a aflat și de la cine au plecat informațiile potrivit cărora el și Gabi Tamaș s-ar fi îmbătat la Asia Express 2025.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

„Astea sunt toate scoase de la noi din echipă. Că am venit eu matol cu Gabi Tamaș. În primul rând, cine a dat știrea a fost competitor cu noi, că am aflat… A zis că eu am venit beat cu Gabi Tamaș. Dar eu nu stăteam cu Gabi Tamaș! Nu aveam cum să fiu beat cu Gabi Tamaș. Fiecare dormea cu partenerul lui din show. Și că am venit beat și că rânjeam… Unii vor să astupe așa anumite chestii… Dar nu înțeleg ce”, a încheiat Serghei Mizil interviul pentru Libertatea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE