Serghei Mizil și Mădălin Voicu erau prieteni încă din adolescență, de pe vremea comunismului. Brusc, prietenia lor a luat sfârșit și nu și-au mai vorbit de ani. Acum, invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV, la rubrica „Sosurile picante”, acesta a a fost provocat să numească trei vedete care, după părerea lui, nu au ce căuta în showbiz. Primul pe care l-a numit a fost Mădălin Voicu. „El nu are ce căuta. Tot ce spune… minte. Nu e un conflict, eu îi știu viața, îl urmăresc, știu ce face. Nu vreau acum să intru în viața omului.

E complicat și foarte nasol la vârsta asta să ajungi la discuțiile astea. După Revoluție oamenii s-au transformat foarte mult. Noi eram frați. Dar dacă îl vezi ce spune, dacă îl vezi ce face, dacă îl vezi cum apare, intervine în orice chestie doar ca să apară. Ultima dată când a apărut a fost la… Mi-a murit sora acum o lună și eu n-am vrut să apar să vorbesc și singurul care a acceptat să vorbească a fost el. Nu înțeleg de ce să vorbească de familia mea și se bagă în orice și bate câmpii la greu”, a spus Serghei Mizil la PRO TV.

„Mi se pare aiurea să vii să dai lecții de viață, să critici tu pe alții”

„E din trecut treaba asta, a apărut în diferite emisiuni, el se bagă în toate alea, ceartă pe toată lumea, cu ăla cu educația, cu alea, cu alea, când… nu vreau să intru în mai multe amănunte.

Cum nu e în showbiz? L-au dat afară și acum e toată ziua pe la Antene, pe la Brancu, pe la Hancu. Mi se pare aiurea să vii să dai lecții de viață, să critici tu pe alții, de familii, de copii, de ce fac asta, ba asta, când fiecare avem problemele noastre. Eu nu m-am băgat niciodată să dau sfaturi. De ce a făcut copilul așa sau așa. El e mare expert în toate domeniile”, i-a spus acesta lui Cătălin Măruță.

Ulterior, Serghei Mizil a spus că, după părerea lui, nici Monica Tatoiu nu are ce căuta în showbiz. „El și cu Tatoiu. Cum să te uit pe tine Tatoiu, nu o să te uit nici în groapă. E aceeași chestie ca și cu asta. Ei știu absolut orice… la meteo nu au venit. Adică în orice domeniu.

Ea ține cu un partid, ba cu alt partid. Se mai ceartă în aceeași emisiune ea cu ea. Plus că se bagă în toate discuțiile, în toate familiile și în toate chestiile. De ce, nu înțeleg. Nu se poate să îți dai tu cu părerea despre viața oricui și să zici de dovezi, că are ea chitanțe. Eu nu știu de unde are ea dovezi la orice subiect. Ea a comentat de Borcea, de Pelinel. Eu am boală pe ăstia de nu fac nimic și se bagă în viața altora. A scris ea cărți, ce cărți, de bucate?”, a încheiat subiectul Serghei Mizil.

Mădălin Voicu, despre scandalul cu Serghei Mizil

Serghei Mizil a fost cel care la un moment dat a menționat că Mădălin Voicu a renunțat la prietenia lor de dragul unei femei. „Ce face măi, Paganini, acum? El politician și violonist celebru care s-a certat cu mine și cu alții din cauza unei femei? Și ce a făcut aia, marea pictoriță? L-a dat afară din casă și a schimbat yalele, l-a părăsit și maestrul doarme acum pe canapea acasă la mama lui în bibliotecă. Vai de el! Uite pentru ce le-a dat ăsta cu șutul prietenilor lui de-o viață”, a spus el.

Invitat în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Mădălin Voicu a spus de ce a rupt, de fapt, prietenia lor. „Nu am rupt-o eu! El trebuia să vină la botez, fusese ziua mea cu o zi înainte, pe 10 iulie. Ne-am simțit bine, am dansat pe mese, ne-au cântat lăutarii… a doua zi nu a mai venit. Nu întreb, nu știu care e cauza. Însă ce a spus, în proporție de 90 la sută este adevărat. Pentru că Serghei a simțit că eu am fost scos din cercul de prieteni și de vechi amici de către pictoriță. Și aici are dreptate. Nu pot să-l contrazic! Însă el e prea pornit. Și atunci de fiecare dată când îl întreabă cineva de mine, de oftică, de supărare, încearcă să mă împungă, și eu sunt supărat pe mine că am fost influențat de o muiere.

Dar eu nu am vorbit niciodată despre el la vreo emisiune în ultimii 10 ani, nu am vorbit niciodată nimic despre el. E prima dată când dau un răspuns, la o întrebare, dar să iau eu din proprie inițiativă cuvântul să vorbesc despre Serghei, care mi-e ca frate… Eu nu am vorbit niciodată urât despre el. Nu știu când o să-i treacă dileala asta, poate într-o zi cineva îi va spune: «Bă, ajunge, nu mai vorbi de ăla de rău și de urât!»”, a spus Mădălin Voicu.

Referitor la o posibilă împăcare, el a spus: „Eu îmi doresc, dar nu cred că va înțelege că vinovatul principal de despărțirea noastră e el, în afară că eu mi-am recunoscut vina”.

