Actor în „Clanul” și „Tătuțu’”, acolo unde îi dă viață personajului Sergiu, poate cel mai fidel dintre oamenii lui Bebe „Măcelaru’” Udrea, Sergiu Costache a stat de vorbă cu Libertatea despre viața lui.

Întrebat cum este în spatele camerelor de filmat și ce face în timpul liber, Sergiu Costache s-a caracterizat și ne-a dezvăluit detalii pe care publicul larg nu le știe despre el.

Cum s-a caracterizat Sergiu Costache

„Sunt total opusul personajelor negative pe care le interpretez. Sunt o persoană empatică și grijulie, uneori exagerând cu acest tip de atitudine. Nu mă las dus de val, calculez foarte bine înainte de a lua o decizie, chiar dacă uneori nu este necesar. S-ar putea să fie și zodia de vină, din câte am înțeles. Sunt un tip disciplinat, riguros, căruia nu îi place să schimbe direcția brusc, indiferent de situație. Prefer lucrurile clare și sigure în detrimentul spiritului aventurier.

Abia după ce mă asigur că mi-am petrecut suficient timp alături de fetele mele mă pot gândi la micile mele plăceri, cum ar fi puțin sport, FIFA sau gătit. Momentan nu mi-am găsit o altă activitate căreia să îi dedic mai mult timp, dar nici nu cred că îmi doresc acest lucru”, a spus în exclusivitate pentru Libertatea actorul care poate fi văzut în fiecare luni, de la ora 20.30, la PRO TV.

Rugat să spună care ar fi cel mai mare actor alături de care a jucat vreodată, Sergiu din „Tătuțu’” și „Clanul” nu a putut să ofere un nume, ci a preferat să afirme că a lucrat alături de foarte multe celebrități din lumea filmului și a teatrului și de la fiecare a învățat câte ceva.

Ce a spus despre actorii alături de care a jucat

„Îmi este foarte greu să nominalizez un singur nume, deoarece sunt foarte mulți actori importanți alături de care am jucat. Am avut șansa să fac parte din multe proiecte importante, cu distribuții pe măsură, iar acest lucru m-a ajutat să mă formez ca actor. Este o meserie care se fură, iar de la fiecare în parte am încercat să învăț cât mai multe despre această artă. Este un domeniu vast, fără limite, unde avem tot timpul de învățat”, a încheiat Sergiu Costache.

