Serialul „Iubire cu parfum de lavandă” continuă la Antena 1, dar sub un alt nume. Anunțul făcut de Ruxandra Ion

Doar şase săptămâni îi mai despart pe telespectatori de deznodământul primei părți a celui de-al treilea sezon al serialului original „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”, pentru ca din 16 aprilie, în fiecare joi, de la 20.30, lavanda să prindă o viață nouă în cadrul spin-off-ului „Destine cu parfum de lavandă”. După un final de serial care a ținut publicul cu sufletul la gură, povestea merge mai departe, iar destinele personajelor se încrucișează în moduri și mai intense, mai dramatice și mai surprinzătoare. Lavanda continuă să înflorească în Podișor, fiecare parfum ascunzând un mister ce aşteaptă să fie descifrat.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Dacă la început, pentru Teo (Victoria Raileanu) şi Andrei (Liviu Bora) Podişor era doar un loc la capătul lumii, ulterior a devenit centrul universului lor şi pretextul de a-şi lua viața de la capăt, demonstrând, oricui se mai îndoia, că iubirea te găseşte indiferent de destin.

„De când s-a reîntors în Podişor, Teo a trăit împărțită în două lumi, între trecut şi viitor, până când a reuşit să se stabilească într-un prezent confortabil. Faptul că l-a cunoscut pe Andrei a determinat-o să creadă că încă mai are o şansă la iubire! Spin-off-ul «Destine cu parfum de lavandă» este unul extrem de intens pentru Teo, aşa că sper să rămâneți alături de ea, pentru că va avea nevoie de toată susținerea voastră!”, dezvăluie Victoria Raileanu, în vreme ce Liviu Bora spune: „Mai este puțin până când Andrei și Teo revin cu povești noi din lavandă, iar destinele lor se încrucișează în moduri cu adevărat explozive. Am investit multă bucurie, pasiune şi devotament în povestea noastră, care sperăm să vă surprindă şi să vă emoționeze aşa cum a făcut-o şi până acum!”.

Ce spune Ruxandra Ion

La rândul ei, creatoarea serialului original, Ruxandra Ion, dezvăluie: „Universul Iubire cu parfum de lavandă a crescut organic, odată cu personajele și cu publicul care le-a fost alături încă de la început. Lansarea spin-off-ului Destine cu parfum de lavandă este un pas firesc în evoluția acestei povești. Ne-am dorit să aprofundăm conflictele, să ducem relațiile într-o zonă mai profundă și să explorăm consecințele alegerilor făcute de către personaje. Podișorul rămâne un spațiu al emoțiilor intense, al iubirilor care se construiesc greu și al adevărurilor care ies la suprafață atunci când te aștepți mai puțin”.

Difuzat începând din 16 aprilie, în fiecare joi, de la 20.30, „Destine cu parfum de lavandă” deschide un nou capitol în universul care a cucerit publicul: mai multă tensiune, alegeri dificile, relații puse la încercare și iubiri care trebuie să supraviețuiască adevărului. Podișorul nu va mai fi niciodată la fel. Dar lavanda înflorește din nou, iar odată cu ea, și destinele celor prezenți acolo.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE