Insulele care se află la mai puțin de 4 kilometri una de alta, dar au o diferență de fus orar de 21 de ore

Potrivit TVR Info, această linie imaginară, care separă calendaristic zilele, face ca locuitorii Little Diomede să trăiască mereu cu o zi în urma celor de pe Big Diomede.

Little Diomede, parte a statului Alaska, găzduiește o comunitate de aproximativ o sută de locuitori, majoritatea inuiți, care depind de pescuit și vânătoare pentru supraviețuire. În schimb, Big Diomede, deținută de Rusia, nu are populație civilă.

În timpul Războiului Rece, Uniunea Sovietică a relocat locuitorii insulei pe continent, transformând-o într-o bază militară strategică, notează TVR Info.

Insulele Little Diomede și Big Diomede. Foto: Google Maps

Din punct de vedere istoric, insulele au fost locuite de eschimoșii Yupik timp de peste 3.000 de ani, iar primul european care le-a descoperit a fost exploratorul rus Semyon Dezhnyov, în 1648. Ulterior, în 1728, navigatorul danez Vitus Bering a redescoperit insulele pe 16 august, ziua de celebrare a martirului Sfântul Diomede în Biserica Ortodoxă Rusă.

În timpul Războiului Rece, distanța de doar câțiva kilometri dintre cele două insule era supranumită „Cortina de gheață”, o metaforă pentru Cortina de Fier care diviza blocul sovietic de Occident. Insulele Diomede au devenit astfel un simbol al separării geopolitice dintre cele două superputeri rivale.

