Printre motivele pentru care legea adoptată de Guvernul condus de Ilie Bolojan poate fi considerată neconstituțională, Renate Weber a inclus încălcarea principiului încrederii în sistemul legislativ și afectarea demnității umane.

„Prevederile legale criticate sunt de natură să creeze un climat de insecuritate juridică și încalcă principiul încrederii legitime a cetățenilor în sistemul legislativ, care impune limitarea posibilităților de modificare a normelor juridice și stabilitatea regulilor instituite prin acestea”, susține Avocatul Poporului.

„Pe lângă faptul că drepturile și libertățile fundamentale calificate ca atare în Constituție se întemeiază pe demnitatea umană, aceasta fiind o valoare supremă a statului român, nu are numai o valoare proclamativă și nu este golită de conținut normativ, ci, din contră, are valoare normativă poate calificată ca un drept fundamental cu un conținut distinct ce pune în discuție caracterul și condiția umană a individului”, se mai arată în sesizarea trimisă la CCR.

Weber a mai scris că legea încalcă dreptul de proprietate privată, protecţia socială a cetăţenilor și protecţia persoanelor cu handicap.

Documentul poate fi citit integral mai jos:

Mandatul lui Renate Weber s-a încheiat încă din vara lui 2024, adică de aproape doi ani, dar este menținută în funcția de Avocat al Poporului, deși mandatul legal de 5 ani a expirat.

„Nu mă aștept ca PSD să miște un deget pentru scoaterea din «moarte clinică» a acestei instituții de bază a democrației. Pentru că PSD a numit-o pe Renate Weber în funcție, tot PSD a salvat-o atunci când a fost demisă de Parlament în 2021 și tot PSD este partidul carre o menține ilegal în funcție”, a spus fostul premier și președinte PNL, Ludovic Orban, în luna ianuarie.

Următorul Avocat al Poporului ar trebui să fie ales de Parlament în perioada următoare, dar social-democrații conduși de Sorin Grindeanu s-au opus variantei Roxana Rizoiu, propusă de USR, susținând că vor accepta orice orice persoană care nu încasează pensie specială.

În schimb, președintele USR, Dominic Fritz, a spus că Rizoiu „nu ascultă comenzi politice”: „Doamna Rizoiu este extrem de calificată. A fost de două ori agent guvernamental pentru România, la CEDO, este una din cele mai importante experte pentru drepturile omului şi poate tocmai de aceea există un anumit scepticism faţă de ea, tocmai pentru că nu ascultă comenzi politice. Dacă PSD e deranjat de faptul că are o pensie specială, avem acum pe circuit o lege care să interzică cumulul pensie specială cu salariul. Şi această lege se poate atunci aplica la toată lumea, inclusiv la judecătorii numiţi de PSD la CCR, care au şi ei pensie specială şi salariu”.

Amintim că Guvernul condus de Ilie Bolojan a adoptat pe 24 februarie proiectul de lege pentru reforma administrației publice ca să reducă și mai mult cheltuielile statului. Documentul prevede tăierea cu 10% a cheltuielilor de personal și scăderea numărului de posturi din administrația locală. Mai simplu spus, concedieri în primării, prefecturi și ministere.

