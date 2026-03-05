Atacurile asupra aeroporturilor, porturilor și zonelor rezidențiale din ambele orașe au afectat reputația de stabilitate a regiunii, într-un moment în care deja apăreau îngrijorări cu privire la supraîncălzirea economiei.

Schimbare radicală a cererii

Dezvoltatorii imobiliari, care vindeau în câteva ore proiectele imobiliare în stadiu de proiect, se confruntă acum cu o schimbare radicală a cererii, arată sursa citată.

Tranzacțiile off-plan au reprezentat 65% din tranzacțiile din Dubai în 2025, potrivit Betterhomes, ceea ce înseamnă că majoritatea achizițiilor au fost pentru case care nu erau încă construite. Această piață se poate confrunta acum cu o situație mult mai dificilă, apetitul străinilor fiind factorul decisiv.

Acțiunile dezvoltatorilor scad

Miercuri, acțiunile dezvoltatorilor din Dubai și Abu Dhabi au scăzut brusc. Aldar Properties, cel mai mare dezvoltator listat la bursă din Abu Dhabi, și Emaar Properties, forța din spatele centrului orașului Dubai și al Burj Khalifa, au scăzut ambele cu 5%, în timp ce prețurile obligațiunilor marilor dezvoltatori au scăzut brusc.

Piețele obligațiunilor – un canal de finanțare esențial pentru dezvoltatorii din Emiratele Arabe Unite – sunt acum efectiv închise pentru noi emisiuni și cu dobânzi în creștere în întregul sector.

Unii dezvoltatori au minimizat vânzarea masivă.

Optimism la unii

„În această regiune știm că lucrurile încep repede și se termină repede și depășim acest lucru deoarece fundamentele din țările CCG (Consiliul de Cooperare al Golfului – n.r.) sunt solide”, a declarat Ziad El Chaar, directorul Dar Global, dezvoltatorul de lux din spatele unei serii de proiecte marca Trump din Golf.

„Nimic nu este în așteptare… totul este pe drumul cel bun”, a spus el.

Avertizări anterioare

Alții au spus că efectele negative erau deja vizibile.

Un bancher senior din domeniul imobiliar a declarat pentru Reuters că firma sa a amânat săptămâna aceasta o majorare de capital planificată pentru proprietăți din Emiratele Arabe Unite.

„Investitorii nu se gândesc în acest moment să investească în regiune”, a spus el, adăugând că prima de risc pentru proprietățile din Emiratele Arabe Unite a devenit „mult mai mare”.

El a adăugat că creditorii internaționali vor fi supuși presiunii de a reduce noile împrumuturi, ceea ce ar putea forța vânzarea de active dacă conflictul se prelungește.

Turbo-construcțiile

Orizontul Dubaiului s-a transformat în ultimele două decenii datorită ambițiilor uimitoare în materie de construcții.

Palm Jumeirah, odată un experiment radical de recuperare a terenurilor, este acum o enclavă de lux consacrată; Palm Jebel Ali, un al doilea proiect de dezvoltare mai mare, în formă de palmier, se ridică din Golf, cu macarale care îi conturează silueta.

Abu Dhabi și-a remodelat, de asemenea, coasta printr-un efort de construcție mai discret, dar la fel de hotărât.

Boomul imobiliar s-a accelerat după COVID-19, deoarece regimul fără taxe al Emiratelor Arabe Unite, vizele liberalizate și reformele economice au atras migranți bogați.

Rușii care fug de războiul din Ucraina, miliardarii, familiile bogate și fondurile speculative au investit bani în proprietăți, atrase de impozitul pe venit zero și de un climat de afaceri care urmărește să rivalizeze cu centrele financiare globale.

Străinii sunt 90% din populația Emiratelor

În 2025, populația Emiratelor Arabe Unite a depășit 11 milioane, iar străinii sunt aproape 90% din rezidenți, una dintre cele mai mari proporții de acest gen de pe Pământ, potrivit datelor oficiale.

Prețurile imobiliare din Dubai au crescut cu 60% între 2022 și primul trimestru al anului 2025, potrivit Fitch.

Creșterea a continuat la sfârșitul anului trecut, prețurile rezidențiale crescând cu aproape 13% față de anul precedent în al patrulea trimestru, potrivit consultanților imobiliari CBRE. Prețurile rezidențiale din Abu Dhabi au crescut cu aproape 32% în aceeași perioadă.

„Efectul real asupra pieței imobiliare ar trebui măsurat în funcție de nivelul cererii odată ce conflictul se va încheia. Acolo se va simți adevăratul impact”, a declarat Mohammed Ali Yasin, directorul executiv al Ghaf Benefits, o companie din Abu Dhabi.

El a remarcat că acțiunile dezvoltatorilor imobiliari cotate la bursă au scăzut în concordanță cu scăderea generală de 5% a pieței de miercuri.

Construcțiile în forță, bazate pe cererea străină

Chiar înainte de atacurile SUA-Israel asupra Iranului, analiștii avertizau că oferta depășește creșterea populației.

JPMorgan a declarat săptămâna trecută că expansiunea demografică a Dubaiului nu va putea absorbi cele 300.000-400.000 de unități noi preconizate până în 2028.

„Interesul străinilor pentru achiziționarea de proprietăți în urma conflictului va fi esențial”, au declarat miercuri economiștii Abu Dhabi Commercial Bank într-o notă.

Străinii reprezintă un pilon crucial al cererii, au adăugat aceștia, oferta nouă urmând să crească începând cu a doua jumătate a acestui an și să rămână ridicată în următorii doi ani.

Avântul cere liniște

Atacurile au avut loc tocmai când valul de ofertă prindea avânt.
„Investițiile imobiliare se bazează de obicei pe stabilitate, vizibilitate și încrederea susținută a investitorilor, toate acestea tindând să se slăbească în timpul unei incertitudini geopolitice prelungite”, a declarat Ryan Lemand, cofondator și director al Neovision Wealth Management din Abu Dhabi.

Românii și imobiliarele din Dubai

După pandemie, avântul imobiliar din Dubai a ajuns și în România. Foarte multe vedete, influenceri și figuri publice au făcut reclamă la achiziția de locuințe în Dubai, iar o serie de personalități chiar și-au cumpărat imobiliare în oraș.

Mesajul pentru români transmis de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, după creșterea prețurilor la benzină și motorină: „Sunt şi de patru-cinci ori mai mici faţă de alte state europene"
Știri România 16:04
Mesajul pentru români transmis de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, după creșterea prețurilor la benzină și motorină: „Sunt şi de patru-cinci ori mai mici faţă de alte state europene"
Cum au scăpat 6 români din Dubai, speriați de dronele iraniene: „Am fugit fără să știm dacă vom mai ajunge acasă"
Știri România 16:03
Cum au scăpat 6 români din Dubai, speriați de dronele iraniene: „Am fugit fără să știm dacă vom mai ajunge acasă"
Când intră actorul Bob Rădulescu în politică. Inspirat de rolul din „Acel martie”: „Experiență am”
Exclusiv
Stiri Mondene 16:04
Când intră actorul Bob Rădulescu în politică. Inspirat de rolul din „Acel martie”: „Experiență am”
Ce se întâmplă în noul sezon Tătuțu’. Premiera serialului de la PRO TV are loc în această seară
Stiri Mondene 15:10
Ce se întâmplă în noul sezon Tătuțu’. Premiera serialului de la PRO TV are loc în această seară
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Oana Țoiu, răspuns acid pentru Victor Ponta, care acuză că fiicei sale i-a fost blocată îmbarcarea într-un autocar spre Oman: „Avem anumite criterii”
Politică 15:46
Oana Țoiu, răspuns acid pentru Victor Ponta, care acuză că fiicei sale i-a fost blocată îmbarcarea într-un autocar spre Oman: „Avem anumite criterii”
Ce spune Nicușor Dan despre protecția nucleară franceză. Președintele Poloniei afirmă că sunt „mișcări nervoase” din partea lui Macron
Politică 14:25
Ce spune Nicușor Dan despre protecția nucleară franceză. Președintele Poloniei afirmă că sunt „mișcări nervoase” din partea lui Macron
