Ungaria suspendă transporturilor esențiale de tranzit pentru Ucraina

„Am oprit exporturile de motorină către Ucraina, menținem însă exporturile de energie. Vom bloca și transporturile de tranzit prin Ungaria, care sunt importante pentru Ucraina, până când vom obține aprobarea pentru transporturile de petrol”, a transmis Orban.

Premierul ungar a calificat decizia autorităților de la Kiev de a închide conducta Drujba drept „banditism de stat”, conform agenției oficiale de presă ungare MTI.

„Este un comportament de bandiți: își asumă un angajament internațional și apoi nu îl respectă pentru a șantaja Ungaria. Trebuie să găsim răspunsurile adecvate la asta”, a adăugat Orban.

Această dispută tensionată are loc pe fondul unui alt conflict diplomatic, legat de ajutorul financiar de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei de Uniunea Europeană. Orban a blocat, prin veto, acest sprijin financiar, în semn de represalii față de refuzul Ucrainei de a restabili funcționarea secțiunii ucrainene a conductei Drujba.

Orban a mai avertizat că, dacă ucrainenii „se pun cu ungurii” şi şantajează Ungaria, nu se pot aştepta ca guvernul ungar să ia decizii financiare la Bruxelles care să sprijine Ucraina. „Nu o vom face. Până când ordinea nu va fi restabilită, vom folosi toate mijloacele de care dispunem”, a spus el.

Viktor Orban, răspus ferm pentru amenințările ucrainene

Într-un răspuns direct la o amenințare făcută de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, Orban a declarat că Ucraina încearcă să exercite presiuni asupra Budapestei.

„Guvernul ungar le stă în cale, eu personal le stau în cale, și vor să scape de noi. Dacă nu pot face asta cu cuvinte blânde, încearcă cu amenințări și șantaj”, a precizat premierul ungar. Zelenski ar fi afirmat joi că Ucraina ar putea lua măsuri militare împotriva Ungariei, dacă aceasta nu renunță la blocarea ajutorului financiar european.

În plus, Kievul a acuzat recent Ungaria că ar fi reținut «ostatic» un grup de angajați ai unei bănci ucrainene, care transportau «35 de milioane de euro și 9 kg de aur» pe teritoriul maghiar. Incidentul, care a avut loc în noaptea de joi spre vineri, a fost denunțat de autoritățile ucrainene ca o acțiune ostilă, intensificând tensiunile între cele două țări vecine.

Aceste evoluții recente evidențiază o deteriorare semnificativă a relațiilor dintre Ungaria și Ucraina, în contextul războiului din Ucraina și al sancțiunilor impuse Rusiei, notează New Voice. Situația rămâne una extrem de tensionată, iar deciziile viitoare ale celor două guverne vor influența semnificativ echilibrul geopolitic din regiune.

Reacția Uniunii Europene la amenințările lui Zelenski

Comisia Europeană a criticat dur, vineri, declarațiile președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, pe care Ungaria le-a considerat ca fiind o amenințare directă la adresa premierului Viktor Orbán, relatează agenția News.ro.

„Comentariile făcute de președintele Zelenski nu sunt acceptabile. Nu trebuie să existe amenințări la adresa statelor membre ale UE”, a declarat purtătorul de cuvânt adjunct al Comisiei Europene, Olof Gill.

Criza a fost alimentată de decizia Ungariei de a bloca un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, dar și de acuzațiile privind oprirea conductei Drujba și presupusa „răpire” a șapte angajați ai băncii Oschadbank. Bruxellesul îndeamnă ambele părți să își „modereze retorica” și să găsească soluții comune.

