Fondator al Odin Teatret, creator al teatrului antropologic și una dintre figurile centrale ale avangardei teatrale europene postbelice, plin de vitalitate și profund implicat în fenomenul teatral de astăzi, Eugenio Barba sărbătorește 90 de ani și alege Teatrul Grivița 53 pentru acest eveniment unic într-un moment de maximă importanță pentru demersul nostru. Prezența sa poziționează Teatrul Grivița 53 într-un context internațional de referință.

„Am ales Teatrul Grivița 53 pentru că este la început de drum, iar mie îmi place să fac parte din începuturi. Teatrul Grivița 53 are nevoie mai mare de prezența mea decât oricare alt teatru care are deja istorie. Am primit invitații de la partenerii Odin Teatret pentru a crea acest eveniment unic „Barba 90. Bridges, not Walls.” în teatrele lor, dar alegerea mea a fost acest nou spațiu de creație teatrală. Mă alătur cu bucurie și emoție acestei povești, cred în demersul artistic pe care acest teatru și-l propune și aștept cu nerăbdare întâlnirea cu publicul din București.” – Eugenio Barba

Programul propus reunește 18 evenimente. Cele patru producții care alcătuiesc micro stagiunea „Barba 90” sunt trei spectacole pentru adulți – „Hamlets Clouds” („Norii din mintea lui Hamlet”), „Compassion” („Compasiunea”), „An Ordinary Day in the Life of the Dancer Gregor Samsa” („O zi obișnuită din viața dansatorului Gregor Samsa”) – și un spectacol pentru copii, „The Thrilling Violinists” („Viorile fermecate”).

Fiecare spectacol va avea mai multe reprezentații. Activitățile conexe includ interacțiuni directe cu publicul, sesiuni educaționale, 3 masterclass-uri, 3 ateliere și un performance, fiesta, care implică persoane din comunitatea Teatrului Grivița 53 și din cea a cartierului Grivița Veche, selectate prin casting.

Totodată, spectatorii care locuiesc în sectorul 1 pot beneficia de intrare gratuită la spectacolele menționate mai sus, în limita locurilor disponibile și înscriindu-se pe adresa de mail: scena@grivita53.ro cu dovada domiciliului.

Programul microstagiunii BARBA 90 este realizat cu sprijinul Partenerilor principali, Primăria Sectorului 1 și Raiffeisen Bank, alături de Institutul Cultural Român, Institutul Italian de Cultură, AQUA Carpatica, Samburești, DeLonghi Group, Tiemme. Parteneri media: Euromedia, BLITZ TV, Mergem la Teatru. Serviciile de monitorizare a presei sunt oferite de MediaTrust.

Detalii pe site-ul www.grivita53.ro și bilete disponibile pe bilet.ro

Un moment de referință pentru Teatrul Grivița 53

Microstagiunea Eugenio Barba marchează un moment important în parcursul Teatrului Grivița 53 și confirmă identitatea sa într-un context internațional de dialog artistic. Prezența lui Eugenio Barba în Grivița 53, într-un program extins, reprezintă o recunoaștere a direcției artistice a teatrului bucureștean recent inaugurat și a modului în care acesta înțelege actul artistic ca formă de cercetare, practică și construcție culturală.

Despre Teatrul Grivița 53

Teatrul Grivița 53 este un spațiu cultural independent care se definește ca o naștere culturală istorică, un reper pentru cei care ne urmează, o construcție de la zero care a durat 9 ani, pornită de la vânzarea casei bunicii regizoarei Chris Simion – Mercurian și dusă la bun sfârșit prin implicarea unei comunități de peste 14.000 de ctitori, un demers unic în istoria culturală a României și o inițiativă care face punte cu 1946 când inginerul constructor Liviu Ciulei a construit din banii săi, pentru fiul său Liviu Ciulei, absolvent de regie, actualul teatru Nottara. Teatrul Grivița 53 se naște după 80 de ani de gol ca un exemplu de curaj, solidaritate și credință și dezvoltă o identitate artistică orientată spre forme contemporane și proiecte special create pentru acest spațiu, cu accent pe performanță, creativitate și unicitate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE