În 2026, la masa juriului se află Andra Măruță, Andi Moisescu, Mihai Bobonete și Carmen Tănase, actrița fiind cea mai nouă membră. Însă ea s-a adaptat imediat, după cum afirmă Andi Moisescu într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Libertatea.

Andi Moisescu e fericit să o aibă colegă la masa juriului pe Carmen Tănase

„Noi ne-am înțeles foarte bine și cu Dragoș Bucur, nu e niciun secret asta. Carmen Tănase este… Mie mi se pare că emisiunea asta pentru Carmen Tănase vine ca o mănușă! Eu nu mi-am imaginat că ea o să fie așa bine, îți zic sincer. Adică știu că e o actriță foarte talentată!

Știi ce m-a surprins? Actorii au talentul de a interpreta roluri, de a juca într-o cheie anume. Nu e obligatoriu ca atunci când sunt liberi să fie la fel de spectaculoși. Dar Carmen Tănase, când e liberă, e mortală! Deci a intrat în niște… Ai văzut-o! I-a zis Mihai Bobonete: «Am auzit că tu l-ai săpat pe Dragoș Bucur». Și n-a avut nicio treabă, adică… Dar stai să vezi ce mai urmează. Stai să vezi! Deci Carmen Tănase duce mult de tot. O să aveți surprize. Maxime! E tare de tot”, a spus Andi Moisescu pentru Libertatea.

Ținând cont că prima ediție din 2026 a emisiunii „Românii au talent” a fost văzută de jurați alături de presă și de prieteni, am fost curioși cum s-a simțit Andi Moisescu în această formulă.

„Băi, e cea mai mișto formulă în care am văzut până acum emisiunea. Jur! M-am uitat, am avut 16 începuturi până acum, da? Deci ăsta mi s-a părut cel mai tare, cel mai spectaculos. Noi am mai fost mai mulți, dar am văzut-o până acum, în ultimii ani, împreună cu echipa de producție și cam toată lumea știe ce s-a întâmplat. Că fiecare a fost implicat în câte ceva și știe toată povestea, da?

Pentru noi surpriza e doar să vedem niște povești suplimentare pe care, de exemplu, noi nu le știm. Astea care se montează: poveștile oamenilor acum le aflăm și noi. Dar, în principiu, surpriza pentru noi s-a petrecut. Pentru toată lumea! Dar acum, faptul că voi ați văzut pentru prima oară a amplificat emoția de aici și mi s-a părut așa că… Mi-a adus aminte de petrecerile astea din copilărie, când se aduna multă lume acasă. Că nu se făceau pe vremea aia decât acasă. La restaurant se dădea stingerea la ora 21.00. Deci ce să faci petrecere la restaurant? Plus că nu erau bani! Și mi s-a părut… Deci e cel mai frumos setup. Mi se pare că ar fi mișto să facem în fiecare an chestia asta”, a adăugat vedeta pentru Libertatea.

Vedeta ar fi dat mai multe Golden Buzz-uri la „Românii au talent”

Andi Moisescu a mai dezvăluit și că ar fi dat mult mai multe Golden Buzz-uri, dacă ar fi putut, însă regulamentul nu îi permite. Mai mult decât atât, el a fost surprins că primul „Nu” de la „Românii au talent”, sezonul 16, a fost oferit de el.

„Aici e din montaj, îți dai seama, dar ăla a fost… Nu mai știu ce moment a fost, unul dintre momente, da… Probabil că au vrut să surprindă oamenii, știi, că nu te aștepți. Lumea cumva se așteaptă, dar să știi că eu nu dau gratuit «Nu». L-am justificat și în emisiune.

Nu vreau să deconspir momentele. M-au emoționat foarte multe momente. Aș fi dat la Golden Buzz… Deci ele sunt 10 toate. Noi avem fiecare câte două, dar eu aș fi dat cred că la cel puțin 16 concurenți. Sunt multe momente la care noi nu mai aveam Golden Buzz și am mai fi dat”, a încheiat Andi Moisescu interviul pentru Libertatea.

