În 2026, la masa juriului se află Andra Măruță, Andi Moisescu, Mihai Bobonete și Carmen Tănase, actrița fiind cea mai nouă membră. Însă ea s-a adaptat imediat, după cum afirmă Andi Moisescu într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Libertatea.

Andi Moisescu e fericit să o aibă colegă la masa juriului pe Carmen Tănase

„Noi ne-am înțeles foarte bine și cu Dragoș Bucur, nu e niciun secret asta. Carmen Tănase este… Mie mi se pare că emisiunea asta pentru Carmen Tănase vine ca o mănușă! Eu nu mi-am imaginat că ea o să fie așa bine, îți zic sincer. Adică știu că e o actriță foarte talentată!

Știi ce m-a surprins? Actorii au talentul de a interpreta roluri, de a juca într-o cheie anume. Nu e obligatoriu ca atunci când sunt liberi să fie la fel de spectaculoși. Dar Carmen Tănase, când e liberă, e mortală! Deci a intrat în niște… Ai văzut-o! I-a zis Mihai Bobonete: «Am auzit că tu l-ai săpat pe Dragoș Bucur». Și n-a avut nicio treabă, adică… Dar stai să vezi ce mai urmează. Stai să vezi! Deci Carmen Tănase duce mult de tot. O să aveți surprize. Maxime! E tare de tot”, a spus Andi Moisescu pentru Libertatea.

Ținând cont că prima ediție din 2026 a emisiunii „Românii au talent” a fost văzută de jurați alături de presă și de prieteni, am fost curioși cum s-a simțit Andi Moisescu în această formulă.

Andi Moisescu și Carmen TănaseIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 14

„Băi, e cea mai mișto formulă în care am văzut până acum emisiunea. Jur! M-am uitat, am avut 16 începuturi până acum, da? Deci ăsta mi s-a părut cel mai tare, cel mai spectaculos. Noi am mai fost mai mulți, dar am văzut-o până acum, în ultimii ani, împreună cu echipa de producție și cam toată lumea știe ce s-a întâmplat. Că fiecare a fost implicat în câte ceva și știe toată povestea, da?

Pentru noi surpriza e doar să vedem niște povești suplimentare pe care, de exemplu, noi nu le știm. Astea care se montează: poveștile oamenilor acum le aflăm și noi. Dar, în principiu, surpriza pentru noi s-a petrecut. Pentru toată lumea! Dar acum, faptul că voi ați văzut pentru prima oară a amplificat emoția de aici și mi s-a părut așa că… Mi-a adus aminte de petrecerile astea din copilărie, când se aduna multă lume acasă. Că nu se făceau pe vremea aia decât acasă. La restaurant se dădea stingerea la ora 21.00. Deci ce să faci petrecere la restaurant? Plus că nu erau bani! Și mi s-a părut… Deci e cel mai frumos setup. Mi se pare că ar fi mișto să facem în fiecare an chestia asta”, a adăugat vedeta pentru Libertatea.

Vedeta ar fi dat mai multe Golden Buzz-uri la „Românii au talent”

Andi Moisescu a mai dezvăluit și că ar fi dat mult mai multe Golden Buzz-uri, dacă ar fi putut, însă regulamentul nu îi permite. Mai mult decât atât, el a fost surprins că primul „Nu” de la „Românii au talent”, sezonul 16, a fost oferit de el.

„Aici e din montaj, îți dai seama, dar ăla a fost… Nu mai știu ce moment a fost, unul dintre momente, da… Probabil că au vrut să surprindă oamenii, știi, că nu te aștepți. Lumea cumva se așteaptă, dar să știi că eu nu dau gratuit «Nu». L-am justificat și în emisiune.

Nu vreau să deconspir momentele. M-au emoționat foarte multe momente. Aș fi dat la Golden Buzz… Deci ele sunt 10 toate. Noi avem fiecare câte două, dar eu aș fi dat cred că la cel puțin 16 concurenți. Sunt multe momente la care noi nu mai aveam Golden Buzz și am mai fi dat”, a încheiat Andi Moisescu interviul pentru Libertatea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cum a fost lovit un polițist de frontieră de cartușele de țigări ascunse în podeaua unui TIR oprit la vamă la Siret | VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Pe ea o știe absolut toată lumea, însă stai să vezi cine este soțul Oanei Țoiu. Toți au făcut ochii mari când au aflat cu ce se ocupă de fapt
Viva.ro
Pe ea o știe absolut toată lumea, însă stai să vezi cine este soțul Oanei Țoiu. Toți au făcut ochii mari când au aflat cu ce se ocupă de fapt
„Mi s-a spus că fiica mea e o...” Daciana Sârbu a răbufnit! Nu s-a mai putut abține și a povestit în detaliu ce s-a întâmplat, de fapt, cu fata ei, Irina, în Dubai
Unica.ro
„Mi s-a spus că fiica mea e o...” Daciana Sârbu a răbufnit! Nu s-a mai putut abține și a povestit în detaliu ce s-a întâmplat, de fapt, cu fata ei, Irina, în Dubai
Britney Spears a fost arestată în California și ulterior eliberată. Ce acuzații grave i se aduc artistei și ce au găsit polițiștii în mașina ei: „Va primi ajutorul și sprijinul de care are nevoie”
Elle.ro
Britney Spears a fost arestată în California și ulterior eliberată. Ce acuzații grave i se aduc artistei și ce au găsit polițiștii în mașina ei: „Va primi ajutorul și sprijinul de care are nevoie”
gsp
Diana Șucu, drastică în privința românilor prinși în războiul din Orient: „Plătim noi pentru inconștiența lor?”
GSP.RO
Diana Șucu, drastică în privința românilor prinși în războiul din Orient: „Plătim noi pentru inconștiența lor?”
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
GSP.RO
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
Parteneri
BREAKING! Știre în curs de actualizare: Ce se întâmplă fix acum cu minora Irina Ponta! Răsturnare dramatică! “Am făcut ce face orice părinte”
Libertateapentrufemei.ro
BREAKING! Știre în curs de actualizare: Ce se întâmplă fix acum cu minora Irina Ponta! Răsturnare dramatică! “Am făcut ce face orice părinte”
WOW! Eva Zaharescu, surprinsă sărutându-se cu un bărbat mai în vârstă. Unde s-a distrat fiica Andreei Berecleanu. Galant, grizonant, dar și pasional!
Avantaje.ro
WOW! Eva Zaharescu, surprinsă sărutându-se cu un bărbat mai în vârstă. Unde s-a distrat fiica Andreei Berecleanu. Galant, grizonant, dar și pasional!
Dani Oțil, decizie radicală! Adevărul despre mutarea la bloc care i-a schimbat viața și „calvarul” financiar din spatele vilei de lux din Corbeanca. Ce l-a făcut pe prezentatorul Pro TV să renunțe la tot pentru fiul său
Tvmania.ro
Dani Oțil, decizie radicală! Adevărul despre mutarea la bloc care i-a schimbat viața și „calvarul” financiar din spatele vilei de lux din Corbeanca. Ce l-a făcut pe prezentatorul Pro TV să renunțe la tot pentru fiul său

Alte știri

Irina Ponta, fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu, nu era în evidenţele consulare și nici pe o listă prioritară, spune MAE
Știri România 18:19
Irina Ponta, fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu, nu era în evidenţele consulare și nici pe o listă prioritară, spune MAE
Cum a fost lovit un polițist de frontieră de cartușele de țigări ascunse în podeaua unui TIR oprit la vamă la Siret | VIDEO
Știri România 18:17
Cum a fost lovit un polițist de frontieră de cartușele de țigări ascunse în podeaua unui TIR oprit la vamă la Siret | VIDEO
Parteneri
Prețul carburanților, umflat nejustificat în România. Transportatorii economisesc 3.000 de lei la un plin făcut în Bulgaria
Adevarul.ro
Prețul carburanților, umflat nejustificat în România. Transportatorii economisesc 3.000 de lei la un plin făcut în Bulgaria
Cât costă să petreci Paștele la hotelul deținut de Simona Halep, în Poiana Brașov. Ce primesc turiștii în pachet
Fanatik.ro
Cât costă să petreci Paștele la hotelul deținut de Simona Halep, în Poiana Brașov. Ce primesc turiștii în pachet
Dolar, obligatiuni sau aur? Care este cel mai sigur activ in 2026 si de ce conteaza razboiul din Iran
Financiarul.ro
Dolar, obligatiuni sau aur? Care este cel mai sigur activ in 2026 si de ce conteaza razboiul din Iran
Superliga.ro (P)
O campioană în premieră după decenii?
O campioană în premieră după decenii?
Lucruri de urmărit în ultima etapă a sezonului regular din Superliga
Lucruri de urmărit în ultima etapă a sezonului regular din Superliga
Parteneri
Celebra actriță, foarte apreciată de români, iubește din nou! Vedeta a fost surprinsă în ipostaze romantice alături de iubitul ei, care provine dintr-una dintre cele mai influente familii de afaceri din Mexic. Foto
Elle.ro
Celebra actriță, foarte apreciată de români, iubește din nou! Vedeta a fost surprinsă în ipostaze romantice alături de iubitul ei, care provine dintr-una dintre cele mai influente familii de afaceri din Mexic. Foto
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Unica.ro
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Viva.ro
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii

Monden

Feli Donose revine în forță cu un nou proiect muzical. Anunțul făcut de artistă. „Un fel de traseu al vieții mele”
Stiri Mondene 17:40
Feli Donose revine în forță cu un nou proiect muzical. Anunțul făcut de artistă. „Un fel de traseu al vieții mele”
Ce spune Andi Moisescu despre venirea actriței Carmen Tănase în juriul „Românii au talent”: „Să vezi ce mai urmează”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:37
Ce spune Andi Moisescu despre venirea actriței Carmen Tănase în juriul „Românii au talent”: „Să vezi ce mai urmează”
Parteneri
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
TVMania.ro
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
STENOGRAME. Cum luau şpaga foştii şefi ai vămilor din Portul Constanța: "Începem cu 300 de euro"
ObservatorNews.ro
STENOGRAME. Cum luau şpaga foştii şefi ai vămilor din Portul Constanța: "Începem cu 300 de euro"
Ultima oră! Încă un star din ”Dallas” a murit! Este zi de doliu în rândul fanilor serialului care ne ținea lipiți de televizoare, de la mic la mare
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Încă un star din ”Dallas” a murit! Este zi de doliu în rândul fanilor serialului care ne ținea lipiți de televizoare, de la mic la mare
Parteneri
Anamaria s-a despărțit de superstarul care câștigă 46 de milioane de dolari pe sezon » Detaliul care i-a alarmat pe fani
GSP.ro
Anamaria s-a despărțit de superstarul care câștigă 46 de milioane de dolari pe sezon » Detaliul care i-a alarmat pe fani
Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
GSP.ro
Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
Parteneri
Interceptări DNA din dosarul de mită din Vama Constanța Sud: „Mi-a trimis 2.200… ăștia-s numai pe ianuarie”
Mediafax.ro
Interceptări DNA din dosarul de mită din Vama Constanța Sud: „Mi-a trimis 2.200… ăștia-s numai pe ianuarie”
Bărbat ucis de propriul frate și aruncat în...
StirileKanalD.ro
Bărbat ucis de propriul frate și aruncat în...
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
Wowbiz.ro
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Donald Trump cere sprijinul Europei în conflictul cu Iranul: „Toți aliații să colaboreze în această misiune”
Wowbiz.ro
Donald Trump cere sprijinul Europei în conflictul cu Iranul: „Toți aliații să colaboreze în această misiune”
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Redactia.ro
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Cinci victime la Sălicea, după ce două autoturisme s-au ciocnit violent. Una dintre maşini a căzut într-o râpă adâncă de zece metri
KanalD.ro
Cinci victime la Sălicea, după ce două autoturisme s-au ciocnit violent. Una dintre maşini a căzut într-o râpă adâncă de zece metri

Politic

Avocatul Poporului a atacat la CCR OUG-ul prin care Bolojan a permis concedierile în administrația publică. Renate Weber este încă în funcție datorită PSD
Politică 17:04
Avocatul Poporului a atacat la CCR OUG-ul prin care Bolojan a permis concedierile în administrația publică. Renate Weber este încă în funcție datorită PSD
Dominic Fritz desființează sute de posturi la Primăria Timișoara şi la Poliţia Locală cu „un respect mare” pentru cei care vor fi dați afară
Politică 16:36
Dominic Fritz desființează sute de posturi la Primăria Timișoara şi la Poliţia Locală cu „un respect mare” pentru cei care vor fi dați afară
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Fotografie de colecție cu ceasurile de 200.000 de euro pe care Gigi Becali le-a oferit cadou fotbaliștilor de la FCSB: „Nu o să-l vând niciodată!”. Foto exclusiv
Fanatik.ro
Fotografie de colecție cu ceasurile de 200.000 de euro pe care Gigi Becali le-a oferit cadou fotbaliștilor de la FCSB: „Nu o să-l vând niciodată!”. Foto exclusiv
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
Spotmedia.ro
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului