Dr. Josef Mengele, medicul lagărului de la Auschwitz, poreclit „Îngerul Morții”, a practicat cele mai atroce experimente pe oameni din istorie, sub pretextul „cercetării științifice”. Faptul că avea studii aprofundate de medicină și antropologie, pozând în savant, este departe de a-i justifica ororile și îl incriminează fără drept de apel.

Un individ care s-a dezumanizat cu bună știință, urmărind un singur obiectiv, deloc „științific” (cum i-a convenit întreaga lui blestemată viață să pretindă): să valideze teoriile rasiale naziste. Torturile greu de imaginat la care i-a supus pe deținuți n-au descoperit – așa cum pretindea – vreun adevăr științific.

„Dispariția lui Josef Mengele” este un film care trebuie văzut de toată lumea, mai ales astăzi, când se pune din nou, la nivel global, problema resurecției nazismului.

„Dispariția lui Josef Mengele” este filmul care își propune să explice inexplicabilul: cum se poate descalifica un individ din statutul nobil care ne-a fost dat tuturor, statutul de om. Poți face în viață erori și greșeli grave, în afara uneia singure: sadismul sistematic justificat prin ideologie.

Criminalul sadic Mengele, înfricoșat de propria sa moarte, n-a ajuns niciodată în fața plutonului de execuție. A fugit în America Latină, ascunzându-se timp de 34 de ani.

„Nu te caută nimeni! Nu ți-ai făcut decât datoria!” (Îndeplinirea datoriei și executarea ordinelor au fost mereu scuza tuturor abjecțiilor).

Vedem un „biet” bătrân, urmărit de propriii monștri, un „ceva” care a fost „cineva”. Josef Mengele a primit totuși o pedeapsă cumplită pentru un… fost om: aceea de a se căuta pe sine și a nu se mai găsi nici măcar în contextul mai larg al speciei sale.

Trebuie văzut filmul acesta, singurul pe care roboții nu-l pot înțelege, fiindcă nu au, din fericire, imaginația maladivă, ticăloasă a unor semeni de-ai noștri.

„Dispariția lui Josef Mengele” pare un titlu optimist. Nu ne rămâne decât să sperăm că a dispărut pentru totdeauna și nu se va mai naște niciodată un dr. Mengele. Și niciodată, nicăieri nu va mai accede la putere un regim a cărui ideologie să alimenteze nebunia. Dar ca să avem dreptul la această speranță trebuie – cunoscând ororile istoriei – să nu admitem să se mai repete.

