Războiul din Orientul Mijlociu nu este doar o tragedie umanitară. Este și un război mediatic. Imagini, știri, analize, breaking news-uri în cascadă, toate construiesc pentru noi un spațiu pe care nu îl cunoaștem direct. Majoritatea locurilor de pe glob nu le trăim nemijlocit, le consumăm prin ecrane.

Aceasta este realitatea banală a geografiilor mediate: spațiile sunt produse simbolic prin televiziune, presă, social media, hărți digitale. Unele devin exotice și seducătoare. Altele, întunecate și amenințătoare. Media nu doar reflectă realitatea. O organizează, o ierarhizează, o dramatizează.

Există însă și o altă dimensiune: geografiile media. Unde se produce informația? Cine deține infrastructura? Cine stabilește agenda? Informația circulă global, dar nu plutește în vid, are centre de producție, filtre editoriale, interese economice și alinieri geopolitice.

Dacă privim presa autohtonă, observăm două registre dominante.

Primul: neutralitatea contabilă

O dronă aici, zeci de morți dincolo, declarații oficiale, reacții internaționale. Un flux rece, aproape meteorologic. Războiul devine o succesiune de cifre.

Al doilea: narațiunea morală în alb și negru

Un actor este desemnat agresorul absolut, celălalt, apărătorul ordinii și al democrației. Complexitatea dispare. Ambiguitățile sunt evacuate. Istoria se reduce la o schemă simplificată.

Ce lipsește? Reflexivitatea. Întrebarea despre interese, despre escaladare, despre consecințe pe termen lung.

Paradoxal, această complexitate apare adesea în spațiul informal. În conversațiile private, pe rețelele sociale, în comentariile oamenilor fără funcții publice, opiniile sunt mai variate, mai nuanțate, uneori mai prudente decât discursul mediatic dominant.

Aici devine relevantă ideea spiralei tăcerii (Elisabeth Noelle-Neumann): când percepem că o opinie este majoritară, tindem să ne autocenzurăm pozițiile divergente. Astfel, consensul aparent devine tot mai compact, iar pluralitatea se retrage în privat.

Nu este nevoie să presupunem un „centru de comandă” ocult pentru a observa uniformizarea discursului. Sunt suficiente: (i) dependența de agenții internaționale, (ii) presiunile economice, (iii) aliniamentele strategice, (iii) logica audienței și a spectacolului.

Dar rezultatul rămâne același – o lume explicată prin opoziții simple, într-un conflict care produce suferință reală.

Iar între timp, soldați, civili, copii, bătrâni, oameni fără putere decizională, plătesc costul. Niciun slogan nu le atenuează pierderea. Nicio formulă geopolitică nu le recuperează viețile.

În acest peisaj, poate că prima responsabilitate civică nu este să alegem taberele cât mai rapid, ci să păstrăm complexitatea. Să refuzăm confortul moral al narațiunilor în alb și negru.

În acest peisaj, merită să ne amintim cât de ușor poate presa transforma o intervenție militară într-o „misiune civilizatoare”. Istoria europeană oferă exemple dureroase despre cum agresiuni evidente au fost prezentate drept acte de apărare sau eliberare.

Nu este nevoie să forțăm comparațiile pentru a înțelege lecția. Este suficient să ne amintim cât entuziasm mediatic au însoțit, în alte epoci, proiecte politice care promiteau ordine, purificare și salvare națională, inclusiv cele asociate cu ascensiunea lui Adolf Hitler.

Pentru că problema nu este trecutul. Problema este disponibilitatea permanentă a limbajului moral de a cosmetiza violența și războiul.

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu.
ABONEAZĂ-TE Cristi Rogozanu
Urmărește cel mai nou VIDEO
Un tânăr din București s-a visat artist și a început să mâzgălească un bloc din Piața Romană, iar polițiștii locali nu i-au apreciat deloc spiritul artistic și l-au pus să șteargă
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cum arată și cu ce se ocupă acum Radu Mazăre, după ce s-a mutat definitiv în Madagascar, într-un adevărat paradis. Fostul primar a schimbat totul pe insulă: a renovat o școală, are peste 60 de angajați, îi educă pe malgași și a plantat mii de copaci
Viva.ro
Cum arată și cu ce se ocupă acum Radu Mazăre, după ce s-a mutat definitiv în Madagascar, într-un adevărat paradis. Fostul primar a schimbat totul pe insulă: a renovat o școală, are peste 60 de angajați, îi educă pe malgași și a plantat mii de copaci
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Uită-te bine la poză. Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
Unica.ro
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Uită-te bine la poză. Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
Exemplu de eleganță! Cum a apărut Deva Cassel, fiica celebrului cuplu Monica Bellucci & Vincent Cassel, la prezentarea Dior pentru toamna 2026. Tânăra a cucerit cu ținuta ei. Foto
Elle.ro
Exemplu de eleganță! Cum a apărut Deva Cassel, fiica celebrului cuplu Monica Bellucci & Vincent Cassel, la prezentarea Dior pentru toamna 2026. Tânăra a cucerit cu ținuta ei. Foto
gsp
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
GSP.RO
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
GSP.RO
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
Parteneri
BOLOJAN a pus piciorul în prag! Singura veste bună primită de români în 2026, ÎN SFÂRȘIT!
Libertateapentrufemei.ro
BOLOJAN a pus piciorul în prag! Singura veste bună primită de români în 2026, ÎN SFÂRȘIT!
EA este CEA MAI FERICITĂ ZODIE în 2026! 🥰 Dacă ești în zodia asta, FELICITĂRI! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie! 👇
Avantaje.ro
EA este CEA MAI FERICITĂ ZODIE în 2026! 🥰 Dacă ești în zodia asta, FELICITĂRI! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie! 👇
De la puștoaica remarcată la „Românii au talent”, la marea câștigătoare Eurovision 2026: parcursul uimitor al Alexandrei Căpitănescu, tânăra care a bifat toate marile show-uri de talente din România
Tvmania.ro
De la puștoaica remarcată la „Românii au talent”, la marea câștigătoare Eurovision 2026: parcursul uimitor al Alexandrei Căpitănescu, tânăra care a bifat toate marile show-uri de talente din România

Alte știri

Prețul carburanților a crescut vineri, 6 martie. Cât costă un litru de benzină și motorină în marile orașe din țară
Știri România 08:33
Prețul carburanților a crescut vineri, 6 martie. Cât costă un litru de benzină și motorină în marile orașe din țară
28 de zboruri anulate pe Aeroportul Otopeni din cauza conflictului din Orientul Mijlociu
Știri România 08:06
28 de zboruri anulate pe Aeroportul Otopeni din cauza conflictului din Orientul Mijlociu
Parteneri
Prețul carburanților, umflat nejustificat în România. Transportatorii economisesc 3.000 de lei la un plin făcut în Bulgaria
Adevarul.ro
Prețul carburanților, umflat nejustificat în România. Transportatorii economisesc 3.000 de lei la un plin făcut în Bulgaria
Fără golurile lui, Dinamo tremura pentru un loc de play-off! Cine e fotbalistul lui Kopic care a înscris numai decisiv
Fanatik.ro
Fără golurile lui, Dinamo tremura pentru un loc de play-off! Cine e fotbalistul lui Kopic care a înscris numai decisiv
Dolar, obligatiuni sau aur? Care este cel mai sigur activ in 2026 si de ce conteaza razboiul din Iran
Financiarul.ro
Dolar, obligatiuni sau aur? Care este cel mai sigur activ in 2026 si de ce conteaza razboiul din Iran
Superliga.ro (P)
Schimbarea antrenorului, între inspirație și eșec
Schimbarea antrenorului, între inspirație și eșec
„Înapoi la primii pași”, episodul 4: Țicu, de la calvar la „renaștere”
„Înapoi la primii pași”, episodul 4: Țicu, de la calvar la „renaștere”
Parteneri
Charlize Theron, apariție superbă la prezentarea Dior pentru toamna 2026. Cum arată ținuta elegantă și sexy pe care a purtat-o la eveniment. Foto
Elle.ro
Charlize Theron, apariție superbă la prezentarea Dior pentru toamna 2026. Cum arată ținuta elegantă și sexy pe care a purtat-o la eveniment. Foto
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Unica.ro
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Primele imagini de pe patul de spital cu actorul Cosmin Seleși: „Urmărim cum evoluează lucrurile”
Stiri Mondene 09:25
Primele imagini de pe patul de spital cu actorul Cosmin Seleși: „Urmărim cum evoluează lucrurile”
Britney Spears a fost arestată în California după ce a fost prinsă băută la volan: „Un incident nefericit”
Stiri Mondene 05 mart.
Britney Spears a fost arestată în California după ce a fost prinsă băută la volan: „Un incident nefericit”
Parteneri
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
TVMania.ro
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
Și-a ucis fratele și i-a aruncat trupul în râu. Crimă descoperită după două luni la Brașov
ObservatorNews.ro
Și-a ucis fratele și i-a aruncat trupul în râu. Crimă descoperită după două luni la Brașov
Din rău în mai rău! Știrea gravă a zilei a căzut ca un trăsnet! LEGENDARA cântăreață, mamă a doi copii, ARESTATĂ sub acuzații grave! Ce a pățit după ce afost dusă la secție...
Libertateapentrufemei.ro
Din rău în mai rău! Știrea gravă a zilei a căzut ca un trăsnet! LEGENDARA cântăreață, mamă a doi copii, ARESTATĂ sub acuzații grave! Ce a pățit după ce afost dusă la secție...
Parteneri
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
GSP.ro
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
GSP.ro
Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
Parteneri
O anchetă americană indică o posibilă responsabilitate a SUA în atacul asupra unei școli de fete din Iran
Mediafax.ro
O anchetă americană indică o posibilă responsabilitate a SUA în atacul asupra unei școli de fete din Iran
Bărbat ucis de propriul frate și aruncat în...
StirileKanalD.ro
Bărbat ucis de propriul frate și aruncat în...
Donald Trump cere sprijinul Europei în conflictul cu Iranul: „Toți aliații să colaboreze în această misiune”
Wowbiz.ro
Donald Trump cere sprijinul Europei în conflictul cu Iranul: „Toți aliații să colaboreze în această misiune”
Promo
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Ce se întâmplă cu apartamentele lui Cristi Borcea din Dubai, de la etajul 62, pe care a plătit șase milioane de euro?: ”Nu mai e ce a fost”
Wowbiz.ro
Ce se întâmplă cu apartamentele lui Cristi Borcea din Dubai, de la etajul 62, pe care a plătit șase milioane de euro?: ”Nu mai e ce a fost”
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Redactia.ro
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Costi Bălășoiu, un consilier local din Argeș, a fost găsit fără viață în locuința sa. Lângă el se afla o armă și un bilet
KanalD.ro
Costi Bălășoiu, un consilier local din Argeș, a fost găsit fără viață în locuința sa. Lângă el se afla o armă și un bilet

Politic

Nicușor Dan promite că prețurile carburanților nu se vor majora din cauza accizelor: „Nu se pune problema să se intervină în plus”
Politică 05 mart.
Nicușor Dan promite că prețurile carburanților nu se vor majora din cauza accizelor: „Nu se pune problema să se intervină în plus”
Oana Țoiu, răspuns acid pentru Victor Ponta, care acuză că fiicei sale i-a fost blocată îmbarcarea într-un autocar spre Oman: „Avem anumite criterii”
Politică 05 mart.
Oana Țoiu, răspuns acid pentru Victor Ponta, care acuză că fiicei sale i-a fost blocată îmbarcarea într-un autocar spre Oman: „Avem anumite criterii”
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Ce mașină de lux conduce Kylian Mbappe. Starul lui Real Madrid și-a luat permisul la 27 de ani
Fanatik.ro
Ce mașină de lux conduce Kylian Mbappe. Starul lui Real Madrid și-a luat permisul la 27 de ani
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
Spotmedia.ro
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului