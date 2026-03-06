Filmul agresiunilor

Conform informațiilor transmise vineri de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Teleorman, tensiunile din familie au escaladat pe parcursul mai multor zile.

Pe 26 februarie, femeia și-ar fi amenințat și lovit soțul pentru prima dată, conform probatoriului administrat de anchetatori.

Un nou episod violent a avut loc la domiciliul conjugal din Roșiori de Vede pe 4 martie, când femeia și-a bătut din nou soțul, moment în care autoritățile au intervenit.

Polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu împotriva agresoarei, menționat să îl țină pe bărbat în siguranță.

Urmările legale

Cu toate acestea, cazul a luat o întorsătură neobișnuită: deși a fost victima abuzurilor, soțul s-a opus ferm montării unui sistem electronic de supraveghere (cunoscuta brățară electronică) pe glezna soției sale.

În ciuda refuzului victimei de a folosi sistemul de monitorizare electronică, dovezile strânse de polițiști au fost suficiente pentru a dispune reținerea femeii.

„Împotriva femeii a fost emis ordin de protecţie provizoriu, însă victima s-a opus montării unui sistem electronic de supraveghere. În urma probatoriului administrat, femeia a fost reţinută”, a transmis IPJ Tleorman.

Autoritățile au deschis un dosar penal pe numele femeii pentru infracțiunea de violență în familie.

În prezent, cercetările continuă pentru a stabili toate circumstanțele cazului, ancheta desfășurându-se sub atenta coordonare a unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Roșiori de Vede.