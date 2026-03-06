Horoscop Urania săptămânal. Aflați care sunt previziunile astrale pentru săptămâna 7 – 13 martie 2026 și previziuni detaliate pentru fiecare zodie.

În fiecare vineri, Urania îți spune de ce trebuie să te ferești în săptămâna care urmează, ce probleme medicale pot să apară și ce șanse ai să te îmbogățești.

Horoscop săptămânal Berbec – 7 – 13 martie 2026

Zodia Berbec. Jupiter va reveni la mersul direct și, când va părăsi acest semn zodiacal va permite restabilirea unei armonii și liniști în familie (se va face dreptate, se vor produce împăcări, se va cere iertare de către una sau ambele părți). Citește tot Horoscop săptămânal Berbec – 7 – 13 martie 2026.

Horoscop săptămânal Taur – 7 – 13 martie 2026

Zodia Taur. Relațiile parteneriale pot privi viața personală (o relație conjugală, o asociere, o afacere) sau implicarea nativilor în colective de lucru la un proiect comun. Citește tot Horoscop săptămânal Taur – 7 – 13 martie 2026.

Horoscop săptămânal Gemeni – 7 – 13 martie 2026

Zodia Gemeni. Jupiter va reveni la mersul direct și, când va părăsi acest semn zodiacal pentru următorii doisprezece ani, va crea cadrul corect de a formula pretenții rezonabile și legitime. Citește tot Horoscop săptămânal Gemeni – 7 – 13 martie 2026.

Horoscop săptămânal Rac – 7 – 13 martie 2026

Zodia Rac. Tensiune nervoasă și răbufniri de nemulțumire față de o situație creată în special la locul de muncă prin dezorganizare, avarierea unor utilaje sau aparaturi, absența cuiva esențial pentru respectiva activitate, măsuri incorecte sau inadecvate. Citește tot Horoscop săptămânal Rac – 7 – 13 martie 2026.

Horoscop săptămânal Leu – 7 – 13 martie 2026

Zodia Leu. Leii vor trebui să accepte ideea că trebuie să ia măsuri ferme și deloc confortabile pentru a ține sub control evoluția stării de sănătate a unui părinte. Citește tot Horoscop săptămânal Leu – 7 – 13 martie 2026.

Horoscop săptămânal Fecioară – 7 – 13 martie 2026

Zodia Fecioară. Posibile informații primite de la un medic care îi vor obliga pe nativi să decidă, în cunoștință de cauză, calea de a elimina o suferință organică prin medicație, operație ori prin proceduri terapeutice. Citește tot Horoscop săptămânal Fecioară – 7 – 13 martie 2026.

Horoscop săptămânal Balanță – 7 – 13 martie 2026

Zodia Balanță. Îngrijorări motivate de o chestiune bănească ce nu se (mai) rezolvă, de apariția unei cheltuieli urgente sau majore pentru îngrijirea, creșterea și educarea copiilor. Citește tot Horoscop săptămânal Balanță – 7 – 13 martie 2026.

Horoscop săptămânal Scorpion – 7 – 13 martie 2026

Zodia Scorpion. Luna va tranzita casa I a personalității Scorpionilor și le va stârni acestora un noian de reacții care le vor permite să fie performanți, eficienți și să se simtă bine. Citește tot Horoscop săptămânal Scorpion – 7 – 13 martie 2026.

Horoscop săptămânal Săgetător – 7 – 13 martie 2026

Zodia Săgetător. Oricâtă dreptate ar avea, este bine ca nativii să nu abordeze subiecte care ating sensibilități, orgolii ori redeschid suferințe mai vechi. Părinții lor nu vor putea depăși astfel de momente. Citește tot Horoscop săptămânal Săgetător – 7 – 13 martie 2026.

Horoscop săptămânal Capricorn – 7 – 13 martie 2026

Zodia Capricorn. Relațiile personale pot fi umbrite de o discuție în care se vor strecura informații sau formulări care nu le vor face plăcere nativilor ori de atitudini care nu intră în codul bunelor maniere sau în codul bunelor practici între prieteni. Citește tot Horoscop săptămânal Capricorn – 7 – 13 martie 2026.

Horoscop săptămânal Vărsător – 7 – 13 martie 2026

Zodia Vărsător. Posibilă provocare în plan profesional; nevoia ca nativii să-și asume o postură delicată care le-ar putea umbri autoritatea sau credibilitatea în fața unei asistențe. Citește tot Horoscop săptămânal Vărsător – 7 – 13 martie 2026.

Horoscop săptămânal Pești – 7 – 13 martie 2026

Zodia Pești. Peștii e bine să nu ia decizii importante pentru viața lor profesională, pe fondul acestor dezacorduri (cvadratură Luna Neagră cu Marte și Mercur retrograd); vor fi exagerate și contraproductive; în plus, nu vor demonstra nimic celor din jur. Citește tot Horoscop săptămânal Pești – 7 – 13 martie 2026.

