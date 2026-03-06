Cum își planifică românii vacanțele și ce destinații preferă în țară

Aproximativ 38% dintre români își planifică vacanțele combinând oferte last-minute cu reduceri Early Booking, în timp ce 32% optează pentru planificarea cu mult timp înainte. Restul, 27%, își stabilesc sejururile în funcție de destinație și durata călătoriei.

În medie, românii călătoresc de două-trei ori pe an, preferând destinații interne, precum litoralul românesc, Transilvania, Delta Dunării, Bucovina sau Banat.

Cardul de vacanță, un sprijin financiar pentru turiști

Cardurile de vacanță au devenit un instrument esențial pentru aproape jumătate dintre români, care le folosesc pentru a-și organiza sejururi fără stres financiar. Peste 29% dintre turiști plănuiesc să utilizeze cardul de vacanță pentru următoarele concedii, alături de plata online sau cash.

„Românii caută mai mult ca niciodată siguranță, confort și o planificare atentă atunci când își aleg vacanța. În contextul actual, țara noastră rămâne cea mai sigură opțiune, iar cardul de vacanță reprezintă un aliat de încredere pentru familii și cupluri”, a declarat Timea Ambrus.

Peste 50% dintre români aleg să călătorească în familie, iar 35% preferă vacanțele în cuplu, indicând că timpul petrecut împreună este prioritar. Dincolo de siguranță, criteriile financiare joacă un rol decisiv: 72% dintre turiști consideră tarifele avantajoase drept factor esențial, iar 56% se uită la facilitățile incluse, cum ar fi micul dejun, accesul la piscină sau spa.

România devine o alegere tot mai atractivă pentru vacanțe într-un context internațional incert

Diversitatea peisajelor și bogăția culturală fac din România o destinație atractivă pentru turiști. Stațiunile montane, litoralul, zonele balneo și orașele culturale oferă oportunități variate de relaxare. Într-o perioadă de incertitudine globală, această combinație de siguranță și flexibilitate transformă România într-o opțiune ideală pentru vacanțe. Sejururile medii, de trei nopți, sunt preferate de majoritatea românilor, fiind suficient de scurte pentru a nu afecta programul de lucru, dar suficient de lungi pentru a oferi o pauză bine-meritată.

România rămâne o destinație sigură, accesibilă și adaptabilă, în care turiștii pot găsi liniștea și confortul necesare într-un context internațional complex.