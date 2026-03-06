Mai exact, vor fi 150 de posturi desființate în Primăria Timișoara și 80 de posturi în Poliția Locală.

„Știu că este o veste proastă pentru angajați, dar trebuie să facem o reducere de încă 20%. De când am început eu mandatul de primar al Timișoarei (n.red. adică din 2020), versus cum va fi după următoarea reorganizare, personalul va fi cu 40% mai puțin și aceasta, în timp ce investim de cinci ori mai mult în Timișoara și avem mai multe atribuții decât a fost cazul”, a afirmat Dominic Fritz, într-o conferință de presă, potrivit Agerpres.

„Pentru mine, cel mai important este că folosim această provocare pentru a face această instituție și mai performantă și mai productivă și să îmbunătățim în tot acest proces calitatea serviciilor publice pentru cetățeni, nu să înrăutățim această calitate. Concret, la Poliția Locală, în jur de 80 de posturi vor fi desființate, din care aproape jumătate sunt efectiv ocupate. Pentru Primăria Timișoara, vorbim despre în jur de 150 de posturi, din care majoritatea sunt posturi ocupate momentan”, a adăugat președintele USR.

Fritz a mai spus că aceste concedieri se vor face cu „un respect mare pentru angajații” care vor fi dați afară, dar fără să explice ce înseamnă acest lucru și nici care vor fi criteriile.

„Știu că este o veste proastă pentru unii colegi din primărie și la Poliția Locală și tot ce pot să spun este că vom încerca să facem acest proces cu un respect mare pentru angajați, pentru funcționari”, a susținut el.

Primarul din Timișoara a mai afirmat că aceste concedieri vor dura câteva luni și a susținut că, la sfârșitul reorganizării, primăria va fi mai puternică și mai deschisă pentru cetățeni, prin creșterea eficientizării muncii celor rămași și a digitalizării.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a adoptat pe 24 februarie proiectul de lege pentru reforma administrației publice, ca să reducă și mai mult cheltuielile statului. Documentul prevede tăierea cu 10% a cheltuielilor de personal și scăderea numărului de posturi din administrația locală. Măsurile vizează și reorganizarea Poliției locale.

