Este vorba despre o clapetă albastră din dozatorul de detergent, prezentă la multe modele moderne de mașini de spălat.

Acest accesoriu discret are un rol important: ajută la dozarea corectă a detergentului, evitând astfel risipa și costurile inutile.

Una dintre cele mai frecvente greșeli atunci când spălăm rufe este folosirea unei cantități prea mari de detergent.

Mulți oameni estimează cantitatea „din ochi” sau folosesc capacul sticlei, care de multe ori nu are marcaje clare.

Clapeta albastră rezolvă această problemă. Ea are indicatori de dozare între 50 și 200 de mililitri, astfel încât detergentul poate fi măsurat exact.

Prin plierea acesteia în interiorul compartimentului, utilizatorii pot controla mai bine cantitatea folosită și pot evita supradozarea.

Pe lângă economisirea detergentului, acest sistem previne și alte probleme. Utilizarea excesivă a detregentului poate lăsa reziduuri pe haine, poate favoriza apariția mucegaiului în mașină și poate deteriora țesăturile.

Clapeta are și un al doilea rol important. Ea împiedică detergentul să fie eliberat prea devreme, de exemplu în timpul ciclului de pre-spălare.

Între pre-spălare și spălarea principală, apa din mașină este pompată și înlocuită. Dacă detergentul este consumat complet în prima etapă, nu mai rămâne suficient pentru spălarea principală. Clapeta previne acest lucru și asigură utilizarea corectă a detergentului.

Dacă mașina de spălat nu are această piesă, ea poate fi cumpărată separat.

În multe cazuri, clapetele compatibile costă între 8 și 15 euro, iar majoritatea mașinilor moderne au suport special pentru instalarea lor.

Un clip realizat de un influencer german, de pe TikTok, arată exact cum se poate folosi „clapeta secretă” pentru dozarea detergentului.

Experții spun că folosim prea mult detergent de rufe și nici programele de spălat nu sunt corecte.

