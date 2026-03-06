M-am născut în Republica Socialistă România și, desigur, n-am de gând să mor tot în ea. Încep să mă tem că nu va fi posibil fără emigrare.

Căci partidul unic de fapt a supraviețuit morții dictatorului (și sinistrei sale soții, asasinați, întru legitimarea acelei lovituri de stat dublată de o revoltă populară). A supraviețuit sub forma cunoscută: pile, cunoștințe, relații.

Încearcă să-ți găsești un loc de muncă pe baza competențelor! Nu e ușor la rrromâni, nu e loc. Au cumetrii, verii, nășicii, nepoții, nepoatele, verișoarele, bunicii, străbunicii, fiicele și fiii, frații și cumnații prea multă competență și nu mai e loc. Și nu doar în serviciul public.



E fiecare cu clanul lui, e fiecare pentru el. Împreună suntem catastrofali. Dacă era în Africa, România era printre ultimele și în Africa. Ăsta e motivul de fond: cine ne conduce?



În piața muncii domină deprofesionalizarea și tribalismul. În trafic domină agresivitatea și stupiditatea. În învățământ predomină plagiatele și prostia cu strigături. Găști, grupări, grupulețe, grupușoare, o cultură de invitați la nuntă: nu te duci, nu-ți vine. O economie de troc. Democrația originală e la urma urmei o caricatură.



Fericiți cei ce au apucat să-și ia lumea în cap și nu s-au mai uitat în oglinda retrovizoare!



Și, colac peste pupăză, suntem și într-o delicată situație de securitate. Și ne-a prins cu pantalonii în vine și pădurea divizată între trumpiți și putiniști, ceva europeni (puțin, vag). Și încă n-a devenit China mare jucător, deocamdată e la nivel de Viorica Dăncilă în lumea politică autohtonă.

Pe scurt, suntem cam fragili, suntem cam vulnerabili, suntem cam proști, suntem cam bolnavi, suntem cam inculți, suntem cam needucați, suntem cam măcinați de ură și prea convinși că suntem buricul tuturor galaxiilor.



Nu ne-ar strica, firește, puțin mai mult optimism, puțin mai multă rațiune, puțin mai multe exemple pozitive, lideri mai apți pentru funcții. Dar de unde să-i luăm dacă la toate nivelurile operează contra-selecția cadrelor?! Și necazul rămâne cunoscut și ignorat: suntem, de fapt, conduși din oglindă.

