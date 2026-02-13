Nick Jonas a împărtășit recent un detaliu amuzant despre viața de cuplu, oferind un sfat neașteptat despre căsnicie legat de utilizarea unui Squatty Potty – un scăunel special pentru toaletă, menit să faciliteze o postură sănătoasă.

Sfatul matrimonial al lui Nick Jonas

Descris de cântăreț ca fiind „cel mai bun lucru vreodată,” această declarație a fost făcută în cadrul unui interviu la BBC Radio 1, potrivit Page Six. În timpul conversației, gazda emisiunii, Matt Edmondson, i-a mărturisit lui Jonas că deține și el un astfel de dispozitiv, dar că întâmpină dificultăți în a-și convinge soția să îl accepte în casă. „Am unul, dar sincer, nu a fost bine primit,” a spus Edmondson.

În replică, Jonas i-a oferit un sfat unic: „Nu vreau să-ți dau sfaturi matrimoniale aici… dar ar trebui să scrii o scrisoare în care să explici de ce este atât de important pentru tine să ai acest lucru.” Jonas a adăugat în glumă: „Chiar dacă încurcă puțin, nu ar trebui să încurce relația voastră. Acesta este sfatul meu matrimonial nesolicitat de azi.”

Comentariile artistului au generat reacții entuziaste din partea fanilor în secțiunea de comentarii a clipului interviului. Un utilizator a scris: „@nickjonas, ești atât de REAL pentru asta!”. În timp ce altul a remarcat atitudinea sa „pământeană.” Un specialist în nutriție și sănătatea intestinelor a intervenit, confirmând utilitatea dispozitivului: „Scăunelul pentru a ridica picioarele este cel mai bun lucru pe care îl poți face pentru sănătatea intestinelor tale!”.

Nick Jonas, mariaj fericit cu Priyanka Chopra

Nick Jonas, în vârstă de 33 de ani, este căsătorit cu actrița Priyanka Chopra, de 43 de ani, din 2018, după o ceremonie fastuoasă de mai multe zile. Cuplul a devenit părinți în 2022, întâmpinând pe lume fiica lor, Malti Marie, născută prin surogat.

Nu este prima dată când cântărețul oferă detalii mai puțin obișnuite despre viața sa personală. În august 2025, el a dezvăluit o „ciudățenie” legată de dormitor: „Cred că paturile sunt doar pentru dormit,” a spus el în seria social media „Are You Okay?”.

Jonas a explicat că evită să mănânce, să citească sau să privească la televizor din pat. „Nu-mi place să se încălzească. E ceva ce ține de mine,” a adăugat el. Dacă Priyanka dorește să urmărească ceva, artistul a spus că preferă „să tragă un scaun lângă pat și să stea acolo.”

