Irina Columbeanu a vorbit deschis despre legătura specială pe care o are cu partenerul mamei sale. Adolescenta, care a crescut alături de cei doi în Statele Unite, a mărturisit că îl consideră pe omul de afaceri drept un tată vitreg foarte bun și că relația lor este una apropiată și plină de respect.

„E tatăl meu vitreg, deci îmi place foarte mult cu el. Suntem foarte apropiați. Și cu el vorbesc zilnic. A văzut și Alina că am o listă de persoane pe care le sun în fiecare: bunicii, adică vecinii din America, pe mami, pe tati, pe Pink, acum o să îi sun și pe verișori, pe mătuși și tot neamul e… sunt apeluri zilnice”, a povestit Irina Columbeanu la podcastul „Fiță cu Adiță”.

Ce o încurajează Mr. Pink pe Irina Columbeanu să facă

Tânăra a povestit că Mr. Pink are un rol important nu doar în viața de familie, ci și în dezvoltarea ei personală.

Fiica Monicăi Gabor a mai spus că apreciază deschiderea și respectul pe care Mr. Pink le are față de tradițiile românești. Deși este budist, omul de afaceri ține cont de obiceiurile din România, iar în casa lor din America sunt celebrate sărbători din ambele culturi.

„El e un om de afaceri, deci crede că o să am succes și în medicină, dar că ar trebui să fac ceva în zona asta. Mă îndrumă și mă încurajează foarte mult să încep să pictez din nou și să-mi deschid o galerie sau să încep să fac ceva, neapărat. Am cam pus stop pentru că m-am concentrat pe școală. Durează foarte mult să pictez. Dar ar trebui să-mi găsesc timp pentru că el zice că voi avea succes și am încredere în el. (…) Chiar dacă Pink e budist, tot ne respectă pe noi cum îl respectăm și noi pe el. Sărbătorim ambele religii. Tot cu sarmale, cu cozonac”, a mai spus Irina Columbeanu.