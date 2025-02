Citat de The Washington Post, prezentatorul televiziunii de casă a lui Donald Trump nu a precizat însă despre ce ar fi discutat Witkoff și Putin. Dar, potrivit The New York Times (NYT), Trump l-a autorizat în secret în urmă cu câteva săptămâni pe Witkoff „să-și extindă sfera de activitate dincolo de Orientul Mijlociu” și să stabilească un canal de comunicare cu Kremlinul. Sursele NYT spun că Witkoff a inițiat discuții cu „oameni apropiați” lui Putin și a apelat la contactele sale din Arabia Saudită și Qatar pentru a aborda modalități de încheiere a războiului din Ucraina.

Marți, unele canale rusești de Telegram au scris despre aterizarea unui avion privat misterios la Moscova după ce a plecat de la Washington D.C. Speculațiile se învârteau în jurul unei vizite a lui Witkoff, având în vedere că emisarul american folosise acest avion pentru deplasări în Orientul Mijlociu. În plus, unele surse susțineau că erau preconizate „contacte” la Kremlin, informații negate de purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov.

În cele din urmă, Casa Albă a anunțat un schimb de deținuți cu Kremlinul care a permis eliberarea profesorului american de istorie Mark Fogel, primit între timp de către Donald Trump. Profesorul Fogel a fost predat SUA în schimbul unui „cetățean rus”, a recunoscut Peskov.

Întrebat despre o întrevedere între Witkoff și Putin, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a susținut că nu are „nimic de spus” în această privinţă, în timp ce Casa Albă nu a comentat.

În schimb, Peskov a reiterat că Moscova și Washingtonul și-au „intensificat” contactele de la reinstalarea lui Donald Trump la Casa Albă. Cu toate acestea, spune el, relațiile rămân la un nivel foarte jos.

Marc Fogel, profesor la Școala anglo-americană din Moscova, a fost arestat pe Aeroportul Șeremetievo în august 2021 și condamnat în iunie 2022 la 14 ani de închisoare sub acuzația de trafic de droguri. De fapt, profesorul american avea asupra lui 17 grame de marijuana prescrisă în țara sa pentru uz medical.

Arestarea occidentalilor, în special a americanilor, a devenit o practică obișnuită în Rusia lui Vladimir Putin în scopul efectuării unor schimburi de deținuți de așa-zisă bunăvoință din partea Kremlinului, dar de fapt din interes, precum cel vizându-l pe profesorul Fogel.

