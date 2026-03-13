Decizia aparent banală de a nu purta vălul islamic a avut consecințe dramatice asupra vieții ei în urmă cu mai mulți ani. Cariera promițătoare a sportivei s-a încheiat brusc, iar presiunile venite din partea regimului au făcut-o să părăsească țara. În cele din urmă, ea a primit azil în Elveția, însă povestea exilului este una marcată de pierderi personale și de sacrificii uriașe.

Într-un interviu emoționant, fosta jucătoare a povestit cum viața i s-a schimbat complet după acel moment și cum regimul a folosit cazul ei drept exemplu pentru alte sportive din Iran, după cum notează Fox News.

Fotografia care i-a schimbat viața lui Shiva Amini

Totul a început în momentul în care Shiva Amini a fost fotografiată jucând fotbal alături de prieteni, fără hijab. Imaginea a ajuns pe rețelele sociale, iar autoritățile iraniene au reacționat rapid. Sportiva susține că poza a fost folosită împotriva ei pentru a transmite un mesaj clar altor atlete din țară.

După apariția imaginii, presiunile au început să crească. Shiva Amini spune că a primit amenințări și că a realizat rapid că nu mai este în siguranță în Iran. În cele din urmă, a decis să plece din țară, o alegere care avea să îi schimbe complet destinul.

„Înțeleg perfect prin ce trec jucătoarele din naționala Iranului. Regimul te pune într-o situație în care trebuie să spui adio la tot ce ai în Iran. Orice ți se poate întâmpla dacă te întorci: poți ajunge la închisoare, poți fi agresată sau chiar executată”, a spus ea, referindu-se la situațiile similare prin care trec alte sportive.

Fosta jucătoare spune că autoritățile au vrut să o transforme într-un exemplu pentru alte sportive, tocmai pentru a le descuraja să sfideze regulile stricte impuse femeilor.

Exilul în Elveția și pierderea familiei

După plecarea din Iran, Shiva Amini a primit azil în Elveția. Deși acest lucru i-a oferit siguranță, exilul a venit cu un preț uriaș: distanța față de familie și imposibilitatea de a reveni acasă. Sportiva spune că regimul i-a distrus practic viața personală.

„Mi-au luat totul. Mi-am pierdut familia, casa și siguranța”, a mărturisit ea, vizibil emoționată.

Ani de zile a încercat să își revadă părinții. După multe demersuri și cu ajutorul unui avocat, a reușit să obțină o viză doar pentru mama sa. Revederea a venit după șapte ani de separare și a fost un moment extrem de emoționant pentru ambele.

Însă bucuria a fost de scurtă durată. În timp ce mama ei se afla în Italia, acolo unde ajunsese și Shiva Amini, sportiva a primit un telefon de la fratele ei: tatăl său murise! Vestea a lovit-o devastator.

Fosta fotbalistă spune că moartea tatălui ei a fost cel mai dureros moment al exilului. Nu a putut participa la înmormântare și nici măcar nu și-a putut lua rămas bun. „A fost cea mai grea zi din viața mea. M-am simțit vinovată! Mama era cu mine, dar nu am reușit să îi obțin viză tatălui meu”, a povestit ea.

În acele momente, a luat în calcul să se întoarcă în Iran pentru a participa la funeralii. Mama ei a fost însă cea care a oprit-o, avertizând-o că autoritățile ar putea-o aresta imediat ce ar ajunge în țară. „Mi-a spus: «Nu poți merge nici măcar să îți vezi tatăl, pentru că te vor aresta»”, a rememorat sportiva.

Sportive din Iran au refuzat să cânte imnul țării

Dezvăluirile făcute de Shiva Amini vin la doar câteva zile după ce șapte jucătoare de fotbal din naționala Iranului au fost numite trădătoare în țara lor deoarece au refuzat să cânte imnul înaintea unui meci din Cupa Asiei.

Australia le-a oferit azil sportivelor, însă unele dintre acestea au refuzat, pe motiv că, dacă ar accepta, familiile lor vor avea de suferit și ar putea fi executate.

