După ce a avut emisiuni la radio și pe YouTube, tânărul, pe numele lui real Andrei Lăcătuș, a ajuns în echipa PRO TV. Și a devenit rapid unul dintre cei mai simpatici prezentatori de televiziune.

Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, care este sărbătorită în toată lumea pe 8 martie, Libertatea a vrut să afle de la Shurubel cum își surprinde el soția la început de martie.

Întrebat dacă are un ritual pe care îl respectă de 8 Martie, prezentatorul de la „Vorbește lumea” ne-a spus că el și soția lui aveau o tradiție: să meargă an de an la Curmătura Ștezii, la aproximativ 15 kilometri de Sibiu, pentru a-și reîncărca bateriile în natură.

Însă, din păcate, în ultimii ani, Shurubel și aleasa inimii lui nu au mai respectat tradiția.

„O tradiție pe care n-am mai apucat să o respectăm așa mult în ultimii ani era să mergem lângă Sibiu, pe malul apei, la Curmătura Ștezii, să ne punem scaunele de picnic în iarbă amândoi și să stăm pur și simplu. Soția mea e sibiancă. Sunt 15 minute de mers cu mașina din Sibiu până acolo, este un loc unde ne încărcăm mereu bateriile. Și da, avem mereu în mașină scăunele de picnic, o masă de picnic, un cort, palete de badminton, saltele gonflabile și multe altele. Doar loc de bagaje nu mai avem în portbagaj (râde)”, a spus Shurubel, în exclusivitate pentru Libertatea.

