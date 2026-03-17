De-a lungul timpului, Shurubel a lucrat și la radio, dar și la unele televiziuni muzicale, iar în urmă cu mai mulți ani chiar visa să aibă o emisiune la PRO TV.

„Cred că era un vis îndepărtat… Visam împreună cu Bogdan Ciudoiu, pentru că noi atunci începeam matinalul împreună. Atunci începeam să facem emisiune amândoi de dimineață. Noi mai făcusem seara împreună, dar dimineața nu. Atunci ajungeam în punctul cel mai înalt al carierei noastre la radio. Începeam să lucrăm dimineața! Ne gândeam noi că poate am putea să facem la un moment dat o emisiune la o televiziune cum e PRO TV. Dar doar ne gândeam!

Eu am cochetat tot timpul cu televiziunile muzicale, am făcut topuri acolo, am fost și reporter, am fost și VJ, și prezentator de emisiuni… Dar nu se compară cu nivelul de producție pe care l-am întâlnit când am venit aici. Imaginează-ți că sunt 60 de oameni care lucrează la emisiunea asta în fiecare zi. Adică ai altă responsabilitate”, a spus Shurubel în exclusivitate pentru Libertatea.

Și, pentru că și-a amintit de perioada în care lucra la radio și la televiziunile muzicale, am vrut să aflăm dacă el și-a influențat fratele mai mic, pe Silviu Lăcătuș, să ajungă DJ. Tânărul mixează an de an la Festivalul Nostalgia, dar are și emisiune la Nostalgia Radio.

„Fratele meu a fost DJ înaintea mea. Și eu m-am luat după urmele lui! Și acum uite ce frumos a ajuns la Festivalul Nostalgia. El s-a lăsat de fotbal ca să fie DJ. Și m-a inspirat și pe mine! Și acum face Festivalul Nostalgia, adică e unul dintre DJ-ii de la Nostalgia. Și e acolo in organizare, e fain. Sunt mândru de el”, a spus Shurubel în exclusivitate pentru Libertatea despre fratele lui, Silviu Lăcătuș.