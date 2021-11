În urmă cu ani de zile, Adriana Bahmuțeanu a dat o probă pentru televiziunea de știri a lui Silviu Prigoană, În calitate de vedetă de televiziune și el de patron, așa au făcut cunoștință cei doi prima oară. Destul de rapid, afaceristul a început să îi facă avansuri acesteia, însă ea abia după câteva luni l-a acceptat.

Invitată în emisiunea online „În Oglindă”, Adriana Bahmuțeanu a dezvăluit cum Silviu Prigoană a cucerit-o. „Eu aveam o viața foarte lejeră și mi s-a făcut o ofertă. M-a sunat un fost coleg din presă și mi-a spus că se deschide o televiziune de știri și că să vin să mă angajeze. Și m-am dus și m-a luat imediat domnul Prigoană, cum m-am îmbrăcat așa, de ce, și el mi-a zis că n-am ce să caut acolo așa îmbrăcată.

Eu am zic atunci că plec, că cine e ăsta care se comportă așa. Prietenul meu încerca să aplaneze, că așa e patronul. Apoi am dat o probă, am făcut proba cu asociatul lui Prigoană de la firma de salubrizare, un domn Eugen cu care sunt și acum în bune relații. În condițiile în care el mă jignise înainte, eram cam nervoasă și l-am luat pe domnul Eugen la ștangă, cu gunoaiele din București, cu gunoierii care fac șpagă. Ei au zis apoi că sunt exact ce le trebuie lor.

M-au angajat, am început să fac emisiuni, era totul bine și frumos, numai că după o perioadă, lui domnul Prigoană au început să i se aprindă beculețele după mine. (…) În momentul în care i s-a pus pata pe mine, producătoarea mea, cu care sunt și acum în relații bune, i-am botezat copiii, mă suna că venea el și fugeam la toaletă. Stăteam în toaletă până începea emisiunea. Și așa am stat…fugeam de el până într-o zi. El tot mă invita la cafele. După vreo cinci sau șase luni nu mai puteam, ne tot amenința că ne dă afară. (…) După cinci, șase luni de alergătură, fusese ziua mea de naștere și nu mi-am sărbătorit-o cu colegii. El a tot insistat să mergem la un restaurant, la Mircea Dinescu. Și m-am dus și n-am mai scăpat de el. Așa ne-am combinat.”, a povestit Adriana Bahmuțeanu.

„El s-a mutat la mine în casă, dar era căsătorit”

Apoi, lucrurile au evoluat rapid între cei doi. Silviu Prigoană s-a mutat la ea, acesta fiind încă căsătorit cu Delia. Ulterior, cei doi au divorțat, iar Silviu și Adriana au devenit soț și soție cu acte.

„El apoi se mutase la mine. Se mutase cu o valiză cu haine. Și după o lună de stat în casă, eu i-am zis că nu mai pot, că nu mai pot să trăiesc așa…emisiune – acasă. (…) Toți colegii știau și mie îmi era foarte rușine.

Apoi a plecat de la postul de televiziune al lui Silviu Prigoană.

El între timp a divorțat de nevasta pe care o avea și care n-a avut nimic împotrivă. El s-a mutat la mine în casă, dar era căsătorit. A sunat-o pe nevastă de față cu mine și i-a spus: «Delia, vreau să divorțăm» și femeia i-a zis că da.”, a mai dezvăluit ea.

Vedeta nu s-a ferit să mărturisească și cum Silviu Prigoană a înșelat-o cu fosta soție. Afaceristul trebuia să meargă cu ea în America, dar în ultima clipă, înainte de plecare, a ales-o pe Delia.

„Eram îndrăgostită de el, eram în limbă”

„Au divorțat foarte repede și el s-a mutat la mine. Mie îmi era rușine și nu m-am mai dus la muncă. Am stat acasă, am început să gătesc. Ne aranjasem cât de cât așa și a vrut apoi să plecăm în America, să facem sărbătorile de iarnă acolo. Atunci ne mutasem într-un apartament mai mare, închiriat. Într-o bună zi, luasem viza de America, și am vrut să deschid ușa apartamentului și nu mergea cheia.

Apoi șoferul mi-a zis că domnul Prigoană a schimbat broasca și că s-a anulat plecarea și tot. Șoferul mi-a adus bagajul și a plecat cu fosta soție, cu Delia, în America. (…) Noi, între timp, ne căsătorisem cu acte. Eram îndrăgostită de el, eram în limbă. D-asta m-am și întors de atâtea ori la el. Sufeream enorm când ne despărțeam, plângeam, nu-mi reveneam luni de zile.

S-a întors din America, se certase cu Delia acolo, și el s-a întors la mine. Bineînțeles că l-am primit cu brațele deschise. El stătea la mine la ușă. La un moment dat, pentru că nu am vrut să îl mai primesc la mine în casă, vecina mea, o profesoară de chimie, mi-a spus că e un domn care doarme la mine pe prag, dar nu e cerșetor. E îmbrăcat la costum și doarme pe o geantă diplomat.

Era foarte insistent, a dormit la mama o săptămână cu câinele pe canapea.”, a completat vedeta care susține că l-a iubit mult pe Silviu Prigoană.

„De cinci ori am divorțat, habar n-am. Dar nu erau divorțuri din motive serioase. Era certuri domestice, ca în orice relație. La un moment dat eram în aceeași casă și mi-a spus că a venit poștașul cu citația, că el iar a băgat divorț. Ne duceam apoi și ne împăcam pe la tribunale. (…) Noi vom fi legați toată viața, avem împreună doi copii. Noi, ca și cuplu, nu am funcționat.”, a încheiat Adriana Bahmuțeanu.

